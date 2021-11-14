為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遏止南投131縣道飆車歪風 縣府評估裝設測速照相器

    南投警方在日月潭對外的台21線進行防飆淨道攔檢勤務情形。（資料照，記者謝介裕翻攝）

    南投警方在日月潭對外的台21線進行防飆淨道攔檢勤務情形。（資料照，記者謝介裕翻攝）

    2021/11/14 08:26

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣道131號，北起南投縣埔里鎮，南至水里鄉，是縣內重要觀光動線，惟經常有車隊呼嘯而過，影響居民安寧，議員石慶龍要求縣府裝設固定測速照相桿，加強拍照取締，遏止競速飆車歪風，縣長林明溱則表示，若經評估有必要裝測速器，警察局經費不夠，縣府可動用預備金裝設，也呼籲重機騎士或喜歡駕跑車風馳電掣的駕駛人能開慢一點，勿違規超速，尊重別人的感受。

    石慶龍在縣政總質詢指出，131縣道是通往日月潭等縣內重要風景區的交通要道，但沿線居民反映假日飆車問題一直存在，衍生噪音及空污等問題，尤其從水里車埕到魚池新城這段路彎彎曲曲，有時候居民在路旁打掃時，車隊突呼嘯而過，相當危險，由於這些車隊為了避免被取締，會先派「小蜜蜂」勘查路線，發現警方路檢點即避開，取締效果有限，建議在易發生車禍等重要路段裝設固定測速照相桿，加強開罰取締。

    林明溱強調，他擔心裝了測速器，飆車族就會避開，效果也不大，但若經評估有必要裝測速器，警察局經費不夠，縣府是可動用預備金裝設，也呼籲重機騎士或喜歡駕跑車風馳電掣的駕駛人勿違規超速，尤其是行經有往家的地方要放慢速度，尊重別人的感受，不要像轟炸機一樣，成群發出震耳欲聾聲響，真的令人討厭!

    警察局長黃永志表示，警方會加強在131縣道及台21線等重要觀光動線規劃取締飆車勤務，若無法設置固定測速照相桿，也會採機動測速方式取締，或調閱沿途監視器追查，依法告發。

    中興警分局為防制假日群聚飆車，展開大規模臨檢情形。（中興分局提供）

    中興警分局為防制假日群聚飆車，展開大規模臨檢情形。（中興分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投測速照相桿被貼「南無阿彌陀佛」 警方：小心受罰
    2021/11/03 10:42

    南投測速照相桿被貼「南無阿彌陀佛」 警方：小心受罰
    謠言終結站》測速照相偽裝再進化？ 「車牌辨識」舊影片又變謠言
    2021/10/30 16:28

    謠言終結站》測速照相偽裝再進化？ 「車牌辨識」舊影片又變謠言

    秋冬是減肥好時機！健康甩肉靠這招
    謠言終結站》網傳「隱藏式」測速器？南投縣環保局：車流量分析裝置
    2021/10/27 00:31

    謠言終結站》網傳「隱藏式」測速器？南投縣環保局：車流量分析裝置
    事故頻傳 竹北自強南與文興路口新增測速照相桿
    2021/10/22 08:10

    事故頻傳 竹北自強南與文興路口新增測速照相桿

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播