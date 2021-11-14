遏止南投131縣道飆車歪風 縣府評估裝設測速照相器

南投警方在日月潭對外的台21線進行防飆淨道攔檢勤務情形。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2021/11/14 08:26

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣道131號，北起南投縣埔里鎮，南至水里鄉，是縣內重要觀光動線，惟經常有車隊呼嘯而過，影響居民安寧，議員石慶龍要求縣府裝設固定測速照相桿，加強拍照取締，遏止競速飆車歪風，縣長林明溱則表示，若經評估有必要裝測速器，警察局經費不夠，縣府可動用預備金裝設，也呼籲重機騎士或喜歡駕跑車風馳電掣的駕駛人能開慢一點，勿違規超速，尊重別人的感受。

石慶龍在縣政總質詢指出，131縣道是通往日月潭等縣內重要風景區的交通要道，但沿線居民反映假日飆車問題一直存在，衍生噪音及空污等問題，尤其從水里車埕到魚池新城這段路彎彎曲曲，有時候居民在路旁打掃時，車隊突呼嘯而過，相當危險，由於這些車隊為了避免被取締，會先派「小蜜蜂」勘查路線，發現警方路檢點即避開，取締效果有限，建議在易發生車禍等重要路段裝設固定測速照相桿，加強開罰取締。

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林明溱強調，他擔心裝了測速器，飆車族就會避開，效果也不大，但若經評估有必要裝測速器，警察局經費不夠，縣府是可動用預備金裝設，也呼籲重機騎士或喜歡駕跑車風馳電掣的駕駛人勿違規超速，尤其是行經有往家的地方要放慢速度，尊重別人的感受，不要像轟炸機一樣，成群發出震耳欲聾聲響，真的令人討厭!

警察局長黃永志表示，警方會加強在131縣道及台21線等重要觀光動線規劃取締飆車勤務，若無法設置固定測速照相桿，也會採機動測速方式取締，或調閱沿途監視器追查，依法告發。

中興警分局為防制假日群聚飆車，展開大規模臨檢情形。（中興分局提供）

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