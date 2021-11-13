11/13 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

今晚（11月13日）開獎的第110000272期今彩539，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2021/11/13 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月13日）開獎的第110000272期今彩539，頭獎開出1注，由台中市南屯區向心里向心南路991號1樓「精美鐘錶行」開出；第110000272期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000272期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、10、11、13、15、16、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共128注中獎，每注可得500元；肆獎共1551注中獎，每注可得100元。

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第110000272期今彩539中獎號碼為「01、02、08、26、37」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共6889注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7317注中獎，每注可得50元。

第110000272期39樂合彩中獎號碼為「01、02、08、26、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共227注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1828注中獎，每注可得1125元。

第110000272期3星彩中獎號碼為「124」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000272期4星彩中獎號碼為「6184」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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