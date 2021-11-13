買預售屋4千多萬化為烏有 名醫號召大批民眾凱道「反壓迫」

民間團體首自主發起「反武力脅迫、反權貴壓迫」抗議活動，許添盛名醫（粉紅衣袖者）帶千人上街頭「反壓迫」（記者劉慶侯攝）

2021/11/13 16:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕新時代賽斯教育基金會，鑑於國內民生經常遭受財團壓迫，國際間則有中國強力打壓和派軍機騷擾，基金會負責人之一的許添盛醫師認為台灣人應為國家安全、民主主權，挺身針對社會上曾受各種強權惡霸欺凌者作反抗宣導，今（13）日下午1時至6時，在凱達格蘭大道舉辦首次由民間團體自主性發起的「反武力脅迫、反權貴壓迫」千人上街抗議活動。

今日活動以演講、遊行、靜坐和話劇等多層面和方式作呈現，約在下午3時30分左右，自集合和靜佳地點的凱達格蘭大道出發，沿公園路、青島西路、中山南路再返回凱道，屆時警方將會進行交通管制。

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此次計有近千名新時代賽斯教育基金會的成員參加，許多都是曾遭受土地建商不公平對待，無殼蝸牛、或是曾遭受公司、同事等壓迫的民眾與會。

身心科名醫、「賽斯身心靈」診所院長許添盛醫師夫婦，是在2011年間的一宗預售屋購屋糾紛，慘遭建商、財團無故坑殺，已繳4000多萬房款化為烏有。許添盛認為在房價狂飆且以預售屋詐騙和坑殺案例不斷的今日，一定有更多類似受害案例。便興起邀集曾受各類迫害的民眾，一齊發出不滿怒吼。

許添盛表示，有不少學員、個案同樣發聲有過類似的經歷與感受，平凡善良的老百姓遇到這種事，除了感到無力之外，幾乎一籌莫展，因為對方是有錢有勢的大財團，小蝦米哪對付得上大鯨魚，通常遇到就是退縮。

許添盛也表示，不只國內民生有財團壓迫，近年台灣面對中共在國際間強力打壓，且不斷派軍機騷擾，還在外交場合惡意壓縮台灣生存空間，台灣人為國家安全、民主主權，更該挺身而出呼籲反強權惡霸的壓迫欺凌。

許添盛強調，抗議遊行活動是要凸顯民眾受壓迫情形，帶出人民因為生活中的各種壓迫而帶來的痛苦和不安，因此也呼籲在生活中遭遇各種打壓、迫害的民眾，讓大家找回自己的力量，愛、智慧、慈悲、創造力、喜悅與內在感官，這些才是社會真正需要的正向能量。

許添盛將偕同賽斯教育基金會和千餘名學員、民眾走上凱道抗議，在凱達格蘭大道上以「和平、理性」方式進行「反壓迫」抗議活動。

許添盛和賽斯教育基金會也呼籲，邀請所有在人生當中有任何被壓迫經驗的人，都能挺身而出。

民間團體首自主發起「反武力脅迫、反權貴壓迫」抗議活動。（記者劉慶侯攝）

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