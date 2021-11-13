扯！宜蘭礁溪3車6煞攔停白牌車毆運將 事後發現...打錯人

網友PO出司機傷勢照片。（圖取自臉書社團「爆料公社」）

2021/11/13 13:43

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台中市瑪莎拉蒂3煞暴打男大生案引起社會譁然，有宜蘭網友PO網控訴，10月17日宜蘭縣也發生類似事件，被害人無故被攔車毆打住院至今，但地方父母官卻不聞不問。警方表示，事發當天就將犯嫌全數帶案偵辦，將6名嫌犯依害秩序、傷害罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。

這起案件發生在礁溪鄉，上月17日凌晨，張姓犯嫌為首等6名犯嫌，分別開3台小客車，攔停一輛白牌計程車，其中2人以棍棒和徒手方式傷害賴姓司機，造成賴男頭部撕裂傷。據了解，張嫌等人因一起男女感情糾紛，欲找一名男子尋仇，誤以為目標在計程車上，打錯了人。

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原PO在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」PO文指出，他不是當事人，代為發言，事後犯人雖然抓到，卻逍遙法外，沒連絡也沒道歉，「難道現今的社會連開個車在路上也要擔心會不會有生命危險，事情一定要上媒體才會有人關問嗎？」

礁溪警分局說明，凌晨2點左右，警方接獲報案後趕抵現場，但涉案人都已經離開，警方隨即成立專案小組，調閱相關監視器釐清案情，當天就將犯嫌帶到案，犯嫌坦承犯行，全案已依妨害秩序、傷害罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。

警方追查案情。（記者蔡昀容翻攝）

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