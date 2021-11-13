國中畢牙科密醫月賺2萬 判緩刑3年、沒收108萬

陳姓男子長年在自宅當起牙科密醫，嘉義地院依違反醫師法「非法執行醫療業務罪」判刑。（記者丁偉杰攝）

2021/11/13 12:42

〔記者丁偉杰／嘉縣報導〕嘉義縣50多歲陳姓男子長年在自宅當起牙科密醫，拔牙每次100元、裝設調整活動假牙1萬5千元，向患者收取費用，每月平均獲利約2萬元，被警方會同衛生局人員查獲送辦，陳男坦承犯行，嘉義地院日前簡易判決，依違反醫師法「非法執行醫療業務罪」，判刑陳男1年、緩刑3年，提供70小時義務勞務，及接獲法治教育12小時及沒收犯罪所得108萬元。全案可上訴。

嘉縣衛生局接獲檢舉，指從事齒模製作的陳男在自宅幫人拔牙及裝設調整假牙，衛生局派員前往稽查，陳男拒開門，衛生局轉報嘉義地檢署，由檢方指揮員警持搜索票，會同衛生局人員前往陳男住家搜索，當場扣得吸唾管、熱利士得新－艾注射劑等拔牙診療相關物品。

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陳男供稱，自己國中畢業，未取得合法牙醫師資格，不得執行牙醫醫療業務，但自105年10月起到今年3月，有幫人拔牙，或裝設、調整活動假牙等牙科醫療業務，平均每月獲利2萬元。

法官審酌，陳男坦承犯行，犯醫師法「非法執行醫療業務」罪，處1年徒刑、緩刑3年，提供70小時義務勞務，及接受法治教育課程12小時，緩刑期間付保護管束。犯罪所得108萬元予以沒收。

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