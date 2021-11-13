為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國中畢牙科密醫月賺2萬 判緩刑3年、沒收108萬

    陳姓男子長年在自宅當起牙科密醫，嘉義地院依違反醫師法「非法執行醫療業務罪」判刑。（記者丁偉杰攝）

    陳姓男子長年在自宅當起牙科密醫，嘉義地院依違反醫師法「非法執行醫療業務罪」判刑。（記者丁偉杰攝）

    2021/11/13 12:42

    〔記者丁偉杰／嘉縣報導〕嘉義縣50多歲陳姓男子長年在自宅當起牙科密醫，拔牙每次100元、裝設調整活動假牙1萬5千元，向患者收取費用，每月平均獲利約2萬元，被警方會同衛生局人員查獲送辦，陳男坦承犯行，嘉義地院日前簡易判決，依違反醫師法「非法執行醫療業務罪」，判刑陳男1年、緩刑3年，提供70小時義務勞務，及接獲法治教育12小時及沒收犯罪所得108萬元。全案可上訴。

    嘉縣衛生局接獲檢舉，指從事齒模製作的陳男在自宅幫人拔牙及裝設調整假牙，衛生局派員前往稽查，陳男拒開門，衛生局轉報嘉義地檢署，由檢方指揮員警持搜索票，會同衛生局人員前往陳男住家搜索，當場扣得吸唾管、熱利士得新－艾注射劑等拔牙診療相關物品。

    陳男供稱，自己國中畢業，未取得合法牙醫師資格，不得執行牙醫醫療業務，但自105年10月起到今年3月，有幫人拔牙，或裝設、調整活動假牙等牙科醫療業務，平均每月獲利2萬元。

    法官審酌，陳男坦承犯行，犯醫師法「非法執行醫療業務」罪，處1年徒刑、緩刑3年，提供70小時義務勞務，及接受法治教育課程12小時，緩刑期間付保護管束。犯罪所得108萬元予以沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    推拿師趁機摸女患者私處 桃市衛生局清查：他是密醫！
    2021/11/09 22:08

    推拿師趁機摸女患者私處 桃市衛生局清查：他是密醫！
    健康網》感冒不舒服「吊大筒」 食藥署：小心密醫行為！
    2021/10/27 13:55

    健康網》感冒不舒服「吊大筒」 食藥署：小心密醫行為！

    力抗通膨 專家建議：買房財最保值
    女子5000元抽脂出意外 密醫落跑丟她等死
    2021/10/11 00:18

    女子5000元抽脂出意外 密醫落跑丟她等死
    嘉義縣密醫為民眾靜脈注射被查獲 遭判刑6月
    2021/10/01 13:02

    嘉義縣密醫為民眾靜脈注射被查獲 遭判刑6月

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播