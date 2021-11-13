抓不怕？稱幫弟弟籌錢開刀 7旬老組頭「桃姐」賺600又被捕

72歲的阿桃一路攙扶罹患腦瘤的胞弟走出分局，坐上警車。（記者王捷攝）

2021/11/13 06:39

〔記者王捷／台南報導〕72歲的阿桃，不斷開賭場被抓，不只警方頭痛，很多賭客也討厭她，因為每次被抓，阿桃都不負責出罰金。阿桃在11日「光棍節」那天又被抓了，20多名賭客只有4000多元的賭金，阿桃賺了600元抽頭金，她與把風的胞弟被辦賭博罪，警察生氣問她為什麼抓不怕，阿桃摸著弟弟的頭說，是為胞弟開腦瘤，還欠20多萬醫藥費。醫院則表示，阿桃的弟弟的確有來開刀，至於開幾次刀屬於隱私不能透露。

阿桃自稱受到家暴，30多年前等小孩長大後離開夫家，曾在工地工作，因此學會了賭天九牌，後來胞弟也因為投資失敗、妻子離開，後來又中風，她是家中的大姊，其他的弟妹都已經有家庭，她只好與胞弟相依為命，但年紀大了做不了粗工，在賭場當人頭賺錢，或是偶爾到賭場玩兩把。

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時常出入賭場的賭客說，資深的賭客都知道桃姐，也知道阿桃姐家裡的情況，但也不全然像桃姐說的那樣，桃姐有時候自己會賭，有時候都介紹一些高年齡層的客人來賭場賺一些水錢，不過每次看到桃姐，身邊一定會帶著她弟弟。

警方透露，阿桃是市區有名的老組頭，大概從2年前開始，就時常出沒在舊市區，她的賭場很好抓，因為都是早上場而且賭金都不高，屬於高年齡的賭場，甚至有80歲的賭客，但桃姐因為很小氣，常常有一些賭客會走漏風聲，也因為阿桃的賭場太容易曝光，各分局都很害怕。

警方會害怕的原因，是因為台南警界的潛規則，如果A分局的賭場被B分局或是督察室破獲，A分局必須背負「轄區管理失職」的責任，有幾名所長曾經因此倒台，警方也曾經告訴阿桃，不要再賭，因為警察局長官都很重視，這會影響到警察局對分局長的評價。

不過阿桃在光棍節那天又被抓到了，警方對20多名賭客裁處社會秩序維護法，阿桃跟胞弟由於負責賭場營運，被依刑法賭博罪移送，被關在分局拘留室時，警察又告誡她不要再賭。

阿桃不時摸著胞弟的頭說，胞弟腦裡有腫瘤，她如果不做賭場，誰來付醫藥費？，上次胞弟脊椎開刀，要自費20多萬她還沒付完，又照到腦瘤，醫院跟她說，上次的開刀費要付完才能動腦瘤的手術，胞弟已經快70歲了，如果她不快點賺錢，誰來付醫藥費？

警察無法回應阿桃的問題，在做完筆錄後，將阿桃與胞弟扣上手銬，阿桃一路扶著胞弟，走出偵查隊辦公室，坐上警車。

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