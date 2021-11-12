11/12 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北市

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/11/12 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月12日）開獎的第110000271期今彩539，頭獎開出1注，由新北市中和區福祥路50號「吉星高照彩券行」開出；第110000100期大樂透、第110000271期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000100期大樂透中獎號碼為「02、03、25、27、37、47，特別號：26」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共34注中獎，每注可得4萬7232元；肆獎共86注中獎，每注可得1萬2004元；伍獎共1680注中獎，每注可得2000元；陸獎共2359注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2540注中獎，每注可得400元；普獎共3萬508注中獎，每注可得400元。

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第110000100期49樂合彩中獎號碼為「02、03、25、27、37、47」，四合共13注中獎，每注可得20萬元；三合共143注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3859注中獎，每注可得1250元。

第110000271期雙贏彩中獎號碼為「05、07、09、10、11、14、15、16、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1380注中獎，每注可得100元。

第110000271期今彩539中獎號碼為「02、19、25、32、34」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共283注中獎，每注可得2萬元；參獎共6776注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7964注中獎，每注可得50元。

第110000271期39樂合彩中獎號碼為「02、19、25、32、34」，四合共4注中獎，可得21萬2500元；三合共271注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8250注中獎，每注可得1125元。

第110000271期3星彩中獎號碼為「873」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000271期4星彩中獎號碼為「4063」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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