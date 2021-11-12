城中城災民搬家 已出院傷患慶幸生財工具都還在

遷居台南的郭老伯一早騎機車到高雄處理搬家事務，結束後，搬家公司順道將他的機車運上車，免得他再長途奔波。（高雄市社會局提供）

2021/11/12 19:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大火發生至今近1個月，市府陸續協助已找到住處的災民搬家，今天（12日）再有12戶搬遷，其中甫出院的傷患孫先生從事清潔工作，慶幸洗地機、吸塵器等生財工具都沒被燒毀，還有住戶郭老伯因遷居台南，今早騎摩托車到高雄處理搬家事務，最後搬家公司連他和機車一起送上車載回台南。

在大火中受傷住院的孫先生，在治療出院後，除先暫時安置旅館，社工也持續協助他找尋合適租屋處，今天這次搬家除了個人行李打包外，也將他從事清潔包商使用的洗地機、吸塵器等工作器具搬運下來，目前他已恢復正常生活開始工作，過程中除慶幸生財工具還在，也感謝社工們的熱心協助。

請繼續往下閱讀...

另一名郭老伯則為了搬家一早從台南騎機車到高雄，他說，這裡是家人買給他住的房子，原本已購置新的洗臉盆、馬桶蓋等打算重新粉刷裝潢，沒想到一場大火讓他必須重新開始，對於人生下半場遇上大火，郭老伯原本還真不知道未來怎麼辦，但經過這段時間獲得的關懷也讓他逐漸寬心，未來只求平安健康，將在台南重新開始。

高雄市社會局表示，目前已完成3梯次共32戶受災戶搬家，後續則視需求協助安排，社工人員將持續陪同受災戶找尋租屋處或依親，協助後續搬家及返家取物等事宜。

搬家公司人員將災民住家中的物品一一搬運出城中城大樓。（高雄社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法