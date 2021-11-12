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    首頁　>　社會

    被控嗆「滾回香港」 台東縣建設處長反告誣告、妨害名譽

    台東縣建設處長許瑞貴按鈴申告議員林參天、香港移民胡梓康誣告及妨害名譽。（記者陳賢義攝）

    台東縣建設處長許瑞貴按鈴申告議員林參天、香港移民胡梓康誣告及妨害名譽。（記者陳賢義攝）

    2021/11/12 18:03

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程風波不斷，移民台東的香港胡梓康夫婦提告遭縣府建設處長許瑞貴恐嗆「滾回香港」，許瑞貴不甘受辱，今天也到地檢署按鈴申告縣議員林參天、胡梓康誣告及妨害名譽，他說，不容許縣府工程的努力遭抹黑醜化。

    胡梓康10日按鈴申告指稱，許瑞貴在10月21日漠視「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」，竟叫他和老婆滾回香港去。林參天聲援，強調做人不要退步，胡氏夫妻移民台灣是因非常欣賞台灣的民主自由，竟受到這樣一個顢頇官員的壓迫，當然會覺得恐懼。許瑞貴矢口否認，強調絕未口出「滾回香港」之語，兩相對話不到2分鐘。

    許瑞貴說，雖因工程問題產生不悅，但也不會對胡梓康及其妻子說出「滾回香港」的不當話語，而且對方還透過香港媒體披露，完全模糊焦點，成為歧視香港人的國際事件。他從頭到尾都未說出「滾回香港」這句話。他說，當日上午7點多，當他和其他人說話時，胡梓康就跳出來破口大罵，「我們香港怎樣又怎樣的」，他當下只回應，「你敢對香港或大陸這樣講嗎？」自始至終都不知道他是誰。許瑞貴說，絕對不容許縣府在工程的努力遭到抹黑及醜化，決定捍衛清譽，導正視聽，向林參天及胡梓康提告誣告及妨害名譽。

    對此，胡梓康說，台灣是個有民主和法紀的國家，他也會捍衛自己的權益及尊嚴。林參天則說，有沒有講，許瑞貴自己清楚，有種就去媽祖廟發誓，或去調查站測謊，當初許瑞貴還因為此事在議事堂上嗆他，許瑞貴提告是他的權益。

    相關新聞連結：
    移民台東香港夫婦 控遭縣府建設處長嗆「滾回香港」怒提告

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