黑幫誆賣靈骨塔海削上億 主嫌住七期2豪宅擁保時捷

警方破獲靈骨塔詐騙集團。（記者許國楨攝）

2021/11/12 17:43

〔記者許國楨／台中報導〕為防範再發生街頭暴力，黑幫藉機滋事影響治安，台中市警局祭出「全面掃除暴力專案」貫徹「暴力零容忍」立場，今天宣布破獲兩個有黑幫背景的靈骨塔詐騙及暴力討債集團，且經統計最近不到1個月，已查獲涉及組織犯罪、網路博弈及詐欺機（水）房案件18件102人，查扣不法所得約4千萬元，有效斷絕黑幫金流。

台中市刑大今天召開破案記者會，由大隊長林明佐主持，除公布上述查緝不法數據，也說明這兩個犯罪集團的犯案手法及情節，其中市刑大偵一隊，昨（11）日在西屯區破獲以竹聯幫40歲陳姓男子為首的詐欺集團，計查獲陳男及其共犯共21名，查扣不法所得房產6筆、土地6筆、保時捷等高級名車8輛及金融帳戶等證物。

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警方指出，該集團以投資買賣風水寶地的靈骨塔、再搭配生前契約及牌位等為由，向被害人誆稱可低價購入、高價賣出，獲取高額差價，並邀被害人至現場查看投資標的，期間由成員縝密分工設置情境，使被害人誤信該投資標的供不應求而急欲投資並迅速匯款。

後因被害人高價所購買的靈骨塔及生前契約，一直未有交易，驚覺上當受騙才報案，該案經清查多達45人被害，遭詐金額高達上億元，其中光是兩名貴婦為了投資所謂家族塔位，就各被詐達二千萬，也因此讓有詐欺等刑案紀錄的陳男，輕鬆坐擁台中七期重劃區兩戶豪宅，出入還以保時捷跑車代步。

另偵五隊也在北屯區破獲以37歲錢姓主嫌為首的暴力集團，查出錢嫌自稱竹聯幫麒堂中聯會長，與成員介入民眾糾紛，伺機勒索金錢做為報酬等藉以牟取不法利益，並夥同成員以電話或簡訊威嚇被害人，達成恐嚇取財目的，該案共計查獲錢嫌及5名共犯，並查扣本票、球棒、銀行存摺、行動電話、平板電腦、GPS追蹤器及空氣手槍等證物，訊後均依組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方查扣保時捷等名車。（記者許國楨攝）

警方查扣暴力討債用的球棒等證物。（記者許國楨攝）

警方將一干犯嫌送辦。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

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