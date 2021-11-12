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    首頁　>　社會

    桃園新手媽媽疑產後情緒失落悶死2月大兒子 檢方聲押

    2021/11/12 14:54

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市11日傳出男嬰疑似遭枕頭悶死案！2個月大廖姓男嬰前日下午被母親以毛毯、塑膠袋悶死，送醫急救不治，事後王姓母親坦承不諱，表示相當自責，泣訴：「我也不知為何自己會這樣做！」檢警認為王母涉案重大，訊後依殺人罪嫌送辦、向桃園地方法院聲請羈押。

    據悉，王女與廖姓丈夫結婚2年多，育有一子，與丈夫住在平鎮區，王夫擔任木工，今年9月產子，男嬰出生後體弱多病，由王女在家獨自照顧，產後情緒始終低落。

    王女向檢方坦承，兒子11日下午3點多起哭鬧不停，安撫無效後，自己情緒失控失手，以毛毯蓋住頭部，但哭泣聲仍舊未止，她瀕臨崩潰，又拿出塑膠袋套頭，等到情緒冷靜時，發現兒子已無呼吸心跳，她才驚覺鑄下大錯，趕忙聯繫丈夫。

    廖男返家後見妻子在床邊神情呆滯，愛子在床上一動也不動，上前查看竟已斷氣，趕忙撥打119送醫，但就醫後仍回天乏術；消防人員表示，嬰孩不比成人，若氧氣短缺約10分鐘即可能死亡。

    檢警上午相驗屍體，男嬰無外傷，懷疑男嬰睡夢中被毛毯、塑膠袋蓋住而窒息，身上沒有任何外傷，初步排除施虐致死可能，王女坦承犯案，訊後依殺人罪嫌送辦，檢警向法院聲請羈押。

    桃園市府社會局家防中心主任林燕婷說，經查廖、王二人未被列為高風險家庭，也沒有請領低收入、家暴紀錄等，事後將由社工介入輔導。

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