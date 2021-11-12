向心涉共諜案不起訴 手機通聯揭露與中共將軍聯繫

向心（右起）、龔青夫婦。（資料照）

2021/11/12 14:43

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦向心夫婦被控涉嫌為中國發展組織罪嫌，因罪嫌不足，今日獲得不起訴；不過，檢方書類中揭露，向心手機通訊記錄中，有前人民解放軍總裝備部整合局副局長、現任軍事科學院防化研究院少將院長祁家毅的聯繫記錄，且他與前同事的對話記錄中，亦提及多名將軍以及「軍民融合」事宜。

本案起因於2019年間，中國籍男子王立強入境澳洲後向澳洲安全情報組織告發，自稱是向心夫婦的下屬及中國間諜，在香港及我國從事情報工作，因受良心責難向媒體投訴，澳洲媒體披露此事，引起關注。

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檢調調查，中國籍人士王立強向澳洲安全情報組織指稱，向心是受中華人民共和國國防科學技術工業委員會上將主任丁衡高及副主任聶力指派，前往香港刺探收集軍事集科學機密任務，並運用在港關係、以商業手段掩護購買台灣電視節目、廣告合作方式，把錢匯給台灣媒體，使台灣媒體報導中國政府想傳達的訊息。

王立強並指，向心夫婦另收購網路公司指派一名陳姓香港藉人士成立多個臉書社團，打擊台灣執政黨，2018年間，台灣適逢選舉，向心祭出「陸海空」戰方式干擾選舉，「空戰」部分是在台灣、中國及香港成立20多萬個Youtube及臉書帳號，成立多個粉絲團對執政黨發起網路攻擊，散布假訊息，「海戰」是提供資金給特定候選人，「陸戰」是組織外籍學生、廟宇為特定候選人站台。

王立強雖未來台接受檢警詢問，但他的一名澳洲籍友人曾赴台接受偵訊，證述王立強所述內容是向心夫婦親口告知。

檢調亦從向心手機通聯記錄中發現，向心確有跟少將祁家毅有聯繫，且從他與前同事對話記錄中可發現，他與丁衡高熟識，並提及「軍民融合」事宜。

檢調認為，上述通聯記錄與王立強所提到的中國軍方高層考慮97香港回歸，由軍系大老聶榮臻的女兒聶力及女婿丁衡高委派向心派駐香港設立公司，從事間諜活動的情節相符。

至於「軍民融合」，是中國中央政治局所成立的「中央軍民融合發展委員會」，該會以軍民結合、寓軍於民、武器裝備研發生產等軍事工作項目，並由中共中央總書記席習近平親自擔任主任、中共國務院總理李克強擔任副主任。

由於向心的公司財報所揭示的業務前景：「本公司乃香港為數不多專注投資軍民融合行業的投資公司」等；檢調因此認為有必要調查向心夫婦是否肩負「軍民融合」特殊軍事及情報需求而派駐香港發展，但經調查後尚未發現有違反我國國安法情事。

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