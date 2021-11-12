狠夫掐死前妻還姦屍 判刑17年定讞

花蓮市某五金行老闆謝金麟殺死前妻還性侵屍體，判刑17年定讞。（資料照，記者王峻祺攝）

2021/11/12 15:02

〔記者張文川／台北報導〕花蓮市某五金行老闆謝金麟，去年1月與曾姓妻子剛談妥離婚，隔月21日謝男藉口要求復合，找前妻到住處談判，雙方爭吵，謝男將她壓制在床上徒手勒斃，曾女死亡後尿失禁，謝男清理現場時性侵屍體洩憤，一審花蓮地院依家暴殺人、污辱屍體罪，將謝男各判刑14年半、2年半，合併應執行17年徒刑，二審花蓮高分院、三審最高法院都駁回上訴，維持原判定讞。

判決指出，48歲謝男與妻子曾女去年1月談好離婚，但2人仍同住一屋，2月3日凌晨，謝男在住處質疑前妻結交新男友，雙方發生爭吵，謝男徒手毆打曾女，以童軍繩勒住她脖子，曾女掙脫，謝男又拿保溫瓶痛毆她頭部，曾女逃離後向法院聲請保護令。

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不料，同月21日，謝男佯稱要搬走電腦，要求曾女到住處會合，雙方見面時，謝男要求復合，兩人再次吵架，前妻不願意復合，打算離去，並要求謝男履行離婚協議，支付答應的贍養費。

謝男惱羞成怒，把前妻拖入房間內，反鎖房門，把她推到床上，以身體跨坐壓制，徒手壓住曾女頸部數分鐘，直到曾女臉部發黑、身體不動、尿失禁，當場窒息死亡；謝男仍不甘心，脫去曾女牛仔褲和內褲，清理床上和地上的尿液後，性侵前妻遺體。

謝姓男子犯案後，畏罪搭車逃亡至基隆，2天後被花蓮警方逮捕到案，謝男坦承犯案。

一審花蓮地院審理後認為，謝男情緒管控失當，徒手扼頸殺害前妻，手段兇殘，無情剝奪被害人性命，不能以憂鬱病症為合理化犯罪的藉口，考量他已認罪也有悔意，判處17年有期徒刑。

二審花蓮高分院駁回上訴，謝男上訴主張他已賠償100萬元給死者家屬，也貸款500萬元打算付給家屬，和民事判決應賠金額相當，有和解賠償誠意；但最高法院認為二審量刑已充分考量各項因子，未超出裁量權範圍，駁回上訴，全案定讞。

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