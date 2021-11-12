鄰居反目放狗咬人 要賠近10萬元

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2021/11/12 11:57

〔記者溫于德／台北報導〕葉男自稱與高姓鄰居素來相處不睦，高男前年下指令要狗「咬他」，害他左腳受傷致無法工作，加上精神慰撫金，共求償17萬多元，但高否認指控。新店簡易庭採信葉男說法，判高男應賠償9萬9738元；可上訴。

葉男主張，2019年9月13日凌晨1時許，高男騎電動自行車帶黑狗到他的房屋外，他出外查看，2人立刻發生口角，而高男明知他曾被黑狗咬傷，卻未繫繩索，當下還下指示要求狗咬人，害他左腳背受傷。

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葉男因而支出依藥費1738元，且因傷無法工作，收入減少12萬5000元，加上精神慰撫金5萬元，共求償17萬6138元。

但高男否認放狗咬人，且是葉男鬧黑狗才被咬，況且，葉男在自家鐵工廠工作，相關證明可自行開立，拒絕賠償。

簡易庭根據診斷證明，認定腳傷確實因狗咬造成，另依葉男妻子於刑事偵查、刑庭審理時均證稱：「我有聽到高男對狗下指令，要求咬我先生」、「被咬活該」等語，且黑狗於同年5月19日已咬傷葉男，高男於事發當天又未繫狗繩並對狗下指令，應負賠償責任。

簡易庭全額判准醫藥費，但鐵工廠是葉男自家所有，不可能在近3年平均收入50萬元情況下，依每月工作15日、每日2500元薪資方式給付葉男薪水，否則年薪已達45萬元，顯不合理，不過依2019年基本工資150元計算葉男無法工作日數共40日、每日8小時，總計4萬8000元，加上5萬元精神慰撫金，判高男應賠償葉男9萬9738元。

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