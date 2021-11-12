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    首頁　>　社會

    「五條通」校園大盜偷遍中北部大學 藏身郊區小套房被逮

    徐男窩居在頭份市一間已停辦學院近的出租套房內，被警方查獲到案。（記者張勳騰翻攝）

    徐男窩居在頭份市一間已停辦學院近的出租套房內，被警方查獲到案。（記者張勳騰翻攝）

    2021/11/12 09:14

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市一所國立大學於本月初發生一起校園竊案，多位教職員辦公桌遭不明人士侵入、翻箱倒櫃，竊取放在辦公室的財物、3C產品、單眼相機等，估計損失約10萬元，苗栗警方調閱監視器，查出是桃園市籍49歲徐姓男子涉案，他藏身在小套房內被逮，追查出他涉及5案通緝，今年初起還陸續涉及中北部15所大學竊案，各地警方都在追緝他，全案今天依竊盜罪送辦。

    苗栗警分局受理報案後，隨即組成專案小組，調閱校園監錄影畫面，及周邊路口監視器，發現1名歹徒趁週日學校放假時段，大白天侵入教職員辦公室，行竊得手後從容徒步逃逸。

    警方查出，徐姓男子涉及4起竊案及1件詐欺案共5件通緝，其中1件被判刑確定要執行，因四處犯案，外縣市警方早已鎖定他涉有重嫌，但徐嫌不使用私人交通工具及使用易付卡，難以掌握他的行蹤。

    經苗栗警方抽絲剝繭，查出徐男窩居在頭份市一間已停辦學院近的出租套房內，前天傍晚將他逮捕到案，查出他陸續以類似手法行竊至少15所大學，受害大學橫跨台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中等地，各地警方莫不絞盡腦汁，要逮捕他歸案。

    徐男供稱，因缺錢花用，才會挑選防護力比較薄弱的校園下手，而且為了規避查緝，從來不使用私人交通工具，而是搭乘大眾運輸工具到達目標外圍地區，再行長距離徒步前往目標行竊，得手財物透過中部跳蚤市場銷贓，贓款則供日常花用，花用殆盡後再次挑選另一所大學行竊。

    徐姓男子涉及15所以上大學竊案，被苗栗警方查獲送辦。（記者張勳騰翻攝）

    徐姓男子涉及15所以上大學竊案，被苗栗警方查獲送辦。（記者張勳騰翻攝）

    徐姓男子潛入大學校園行竊，被監視器清楚拍下。（記者張勳騰翻攝）

    徐姓男子潛入大學校園行竊，被監視器清楚拍下。（記者張勳騰翻攝）

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