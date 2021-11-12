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    首頁　>　社會

    高雄警破移工毒窟！查獲大批大麻活株 赫見地下兵工廠

    警方逮捕4名涉嫌擁槍自重販毒外籍移工。（圖：讀者提供）

    警方逮捕4名涉嫌擁槍自重販毒外籍移工。（圖：讀者提供）

    2021/11/12 08:57

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局歷經半年跟監一名失聯移工，發現他與同國籍移工有群聚吸毒跡象，10日拂曉出擊，起出大麻活株22棵、乾燥大麻花431公克及安非他命等大批毒品，更令警方詫異的是，該處還是地下兵工廠，查獲改造手槍及改造工具，懷疑這批移工擁槍自重販毒，正擴大偵辦。

    小港分局偵查隊接獲線報，小港區高松路一處民宅住戶常常在半夜出入，造成鄰人的困擾，經查訪得知該民宅為46歲失聯移工忠嫌租用，承辦員警懷疑「既然是逃逸外籍移工，那生活費用從哪來？」深入探查發現他經常半夜騎無牌電動機車至大寮區某民宅，而該處民宅經常有外籍移工出入，且有施用毒品跡象。

    歷經半年跟監蒐證，小港分局10日會同林園分局、移民署專勤隊查緝，在大寮區民宅查獲41歲湯嫌、28歲蘇嫌、46歲司嫌及忠嫌在場，查扣種植在屋內的大麻活株22棵、乾燥大麻花3大包（431.07公克）、安非他命（38.26公克）、電子磅秤、安非他命吸食器等，另有土製袖珍手槍1支、喜得釘工業用底火、鑽孔機、彈簧、改造槍管，及改造工具一批等證物。

    一干人在警訊時否認販賣毒品，對毒品及槍枝來源避重就輕，不過其中有人透露，母國的毒品比台灣還要貴，只承認到該處吸食大麻等毒品。

    由於查扣的毒品相當大量，警方懷疑該批移工販毒牟利，為避免黑吃黑改造槍枝防身，檢警聲請羈押4人溯源追查，並將於今天召開聲押庭。

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    小港警方查獲大批大麻活株。（圖：讀者提供）

    小港警方查獲大批大麻活株。（圖：讀者提供）

    警方查扣改造槍支及分裝毒品等工具。（圖：讀者提供）

    警方查扣改造槍支及分裝毒品等工具。（圖：讀者提供）

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