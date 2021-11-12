台3線89.5K峨眉段重大車禍 保時捷疑自撞釀2死1傷

黑色保時捷跑車疑似車速過快，失控自撞路旁電桿後彈飛到中央分隔線。 （記者廖雪茹翻攝）

2021/11/12 07:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣台3線89.5公里峨眉段，再傳重大車禍！警方初步調查，昨天（11日）晚間10點許，一名男子駕駛黑色保時捷跑車載2名友人，行經台3線89.5公里南下路段時，疑似車速過快，失控自撞路旁電桿後彈飛到中央分隔線，因撞擊力道大，車上2名乘客緊急送醫後仍宣告不治，詳細的肇事原因警方調查釐清中。

竹縣府消防局表示，昨天（11日）晚間10點58分接獲通報，台3線89.5公里有自小客車的自撞事故，派遣救護員趕抵現場，救出3名傷者，其中2名乘客29歲男子和24歲女子，送醫前已失去生命徵象，另名30歲男子駕駛輕傷，意識清楚。

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警、消表示，獲報到場時，保時捷車體毀損相當嚴重，消防人員以器材破壞車體搶救，車內3人脫困後，全部送醫搶救，其中2名乘客不幸回天乏術。

台3線89.5公里處車禍頻傳，今年6月曾發生一名重機騎士過彎自摔，慘遭公車輾斃，地方人士稱為「死亡彎道」，新竹縣政府警察局交通隊考量該路段下坡及連續彎道多，常有用路人不熟路況發生車禍，拍攝安全駕駛短片擴大宣導，並改善該路段設置警示看板、防撞桿等。

保時捷車體損壞嚴重（記者廖雪茹翻攝）

保時捷車體損壞嚴重（記者廖雪茹翻攝）

保時捷車體損壞嚴重（記者廖雪茹翻攝）

保時捷疑似先自撞電桿（記者廖雪茹翻攝）

黑色保時捷跑車疑似車速過快，失控自撞路旁電桿後彈飛到中央分隔線。 （記者廖雪茹翻攝）

黑色保時捷跑車疑似車速過快，失控自撞路旁電桿後彈飛到中央分隔線。 （記者廖雪茹翻攝）

黑色保時捷跑車疑似車速過快，失控自撞路旁電桿後彈飛到中央分隔線。 （記者廖雪茹翻攝）

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