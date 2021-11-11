海神惡煞父稱「單親有影響」 呂秋遠轟：汙衊多少家庭？

呂秋遠批評海神惡煞父親的說法，汙衊許多單親家庭。（資料照）

2021/11/11 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕台中18歲男大生日前遭到開瑪莎拉蒂名車的三名惡煞痛毆，致顱內出血命危，引發輿論譁然。知名律師呂秋遠表示，整起事件最不能接受的，就是有媒體問主嫌張男的父親「這是單親造成的嗎？」而張男父親也回應「我想應該也是有影響。」他認為這種說法汙衊很多單親家庭。

呂秋遠在臉書對此事件評論，首先針對員警一開始不依「現行犯」逮捕方面，他指出，現行犯，可以當場逮捕，由檢察官進一步偵訊，如果是重罪，而且有逃亡、串供的可能性，還可以聲請法院羈押。但如果不是現行犯，只是函送檢察官偵辦，當天嫌犯就可以直接回家。

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呂秋遠批評，以現場的情況來看，警方只要「稍加」調查，就可以瞭解被害人傷勢嚴重，而且對方用棒球棍毆打頭部，甚至當時有說過「吼一夕（讓他死）」的恐嚇言語，在實務判斷上，至少就是殺人未遂，「這可是有可能判處五年以上的重罪，怎麼會這麼容易就輕輕放過？更別說當時有共同被告，有串證的可能，往後蒐集證據會更不容易，又是在犯罪剛發生時就已經被發現，怎麼不是現行犯？」

不過，呂秋遠指出，最讓他不能接受的，就是有媒體問到「這是單親造成的嗎？」而張男父親也回應「我想應該也是有影響。」他質疑道，「哈囉？單親不是造成孩子變成這樣的原因好嗎？父母離婚，兒子跟媽媽住在一起，所以造成兒子個性丕變，會對路人行兇，這種說法要污衊多少單親家庭？又要讓多少人以小孩為名，要給小孩健全的家庭，因此拒絕離婚？爸媽離婚，對於孩子的健全發展，多數是好的，不健全的婚姻，對於孩子的影響更大，這是許多家事律師或法官的心聲好嗎？」

至於有沒有寵小孩，呂秋遠則直言，這種事情父母自己知道，不用特別在媒體上澄清，這種說法跟「我兒子很乖、沒動手，都是朋友帶壞他的」，一樣的可笑。

呂秋遠也認為，爸媽不用為了已經成年了的兒子犯錯，而演出下跪這場戲，「兒子犯錯，他已經成年了，這是他的責任。父母不需要為了成年的孩子犯錯而去醫院下跪，基本上，在孩子的成長過程中，父母當然會有相當的責任，未成年人犯罪，父母要承擔民事上的連帶損害賠償責任，可是當孩子已經成年，就讓他自己去承擔，不用為了孩子向被害人下跪，這真的很傷，也很沒必要。」

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