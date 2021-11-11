涉賣線上個資查詢系統 前房仲10萬元交保

前房仲業務員溫俊偉涉嫌販售有1億8千多萬筆國民個資的房仲神器「小白機」，另一名蘇姓前房仲亦涉嫌販賣「線上版個資查詢系統」，報請新北地檢署指揮偵辦，今複訊後依涉嫌妨害電腦使用等罪，諭令蘇男10萬元交保。（資料照）

2021/11/11 22:20

〔記者王定傳／新北報導〕前房仲業務員溫俊偉涉嫌販售有1億8千多萬筆國民個資的房仲神器「小白機」，其中竟有前總統陳水扁、馬英九、現任總統蔡英文及眾多政府機關首長的個資，引起社會矚目；調查局資安站掌握，另一名蘇姓前房仲亦涉嫌販賣「線上版個資查詢系統」，報請新北地檢署指揮偵辦，昨發動搜索、約談，今複訊後依涉嫌妨害電腦使用等罪，諭令蘇男10萬元交保。

據了解，蘇男涉嫌販售「線上版個資查詢系統」給予房仲業者，購買者只要儲值1000元至3000元即可查詢個資，但他與溫男涉賣小白機案，屬不同盜賣個資案，兩者尚無證據顯示有上下游關聯。

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刑事局偵辦溫俊偉涉賣小白機案，追查發現溫嫌涉夥同林姓房仲業務員，販售60多套小白機給各家房中業者，用以開發隱姓客戶，而各家房仲業務員可依需求購買，若買有該套系統程式的筆電，價格約5萬元，僅安裝該系統約8000元，還可固定更新資料與進行保固。

令人驚訝的是，溫嫌所販售的小白機中，竟有前總統陳水扁、馬英九、現任總統蔡英文及眾多政府機關首長的個資，如地址、身分證號、室內電話及手機號碼等，該案仍在偵辦中。

調查局資安站亦掌握另一名蘇姓前房仲，涉嫌販售「線上版個資查詢系統」，報請新北地檢署指揮偵辦；檢調昨兵分19路發動搜索，並約談19人，複訊後諭令蘇男10萬元交保，其餘人請回；據悉，蘇男坦承有販售個資行為，至於他如何取得這些資料，檢調仍在調查釐清。

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