金門警方首度查獲非法販售機上盒 依違反著作權法送辦

金門警方首度查獲業者非法販售機上盒。（金門警方提供）

2021/11/11 21:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局刑事警察大隊今天宣布，查獲地區首起非法電視多媒體機上盒案，除查扣7台非法販售的機上盒，王姓經銷商涉嫌提供民眾連結非法第4台侵權網站等情事，警方將全案依違反著作權法罪嫌，函送台灣新北地方檢察署偵辦。

刑大表示，5月中旬國內數家電視台委任衛星公會律師，針對侵權機上盒提出違反著作權法等告訴，刑大據報隨即擴大偵辦，會同刑事警察局電信偵察大隊共組專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

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專案小組長期追蹤、蒐證，由電偵大隊主導，各縣市警察局同步搜索，金門於11月3日直搗金寧鄉王姓主嫌經銷處，當場查扣王嫌販售的非法「多媒體機上盒」7台、教學說明書及手機等證物。

情資指出，王嫌販售機上盒的貨源主要透過貨運小三通，從中國「進口」金門，每次數量不大，賣完再叫貨，由於市場競爭，每只獲利數100元不等；王嫌是因涉嫌提供民眾連結非法第4台侵權網站，引導下載及安裝教學等行為觸法，警方詢問後送新北地檢署偵辦。

金門刑大副大隊長董紀宏說，近年部分市售機上盒，提供民眾連結侵權網站，觀看非法影音內容，已嚴重損害著作財產權人或合法取得授權業者的權益，進而影響台灣相關產業發展，縣警局除將持續查緝此類違反著作權法案件，也籲請民眾支持正版、拒絕盜版，不購買及使用非法機上盒。

金門刑大副大隊長董紀宏呼籲，民眾應支持正版，切勿購買非法機上盒。（記者吳正庭攝）

金門警方日前上門查獲王嫌非法販售機上盒，現場還有該機上盒的廣告立牌。（金門警方提供）

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