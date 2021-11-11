為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金門警方首度查獲非法販售機上盒 依違反著作權法送辦

    金門警方首度查獲業者非法販售機上盒。（金門警方提供）

    金門警方首度查獲業者非法販售機上盒。（金門警方提供）

    2021/11/11 21:26

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局刑事警察大隊今天宣布，查獲地區首起非法電視多媒體機上盒案，除查扣7台非法販售的機上盒，王姓經銷商涉嫌提供民眾連結非法第4台侵權網站等情事，警方將全案依違反著作權法罪嫌，函送台灣新北地方檢察署偵辦。

    刑大表示，5月中旬國內數家電視台委任衛星公會律師，針對侵權機上盒提出違反著作權法等告訴，刑大據報隨即擴大偵辦，會同刑事警察局電信偵察大隊共組專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

    專案小組長期追蹤、蒐證，由電偵大隊主導，各縣市警察局同步搜索，金門於11月3日直搗金寧鄉王姓主嫌經銷處，當場查扣王嫌販售的非法「多媒體機上盒」7台、教學說明書及手機等證物。

    情資指出，王嫌販售機上盒的貨源主要透過貨運小三通，從中國「進口」金門，每次數量不大，賣完再叫貨，由於市場競爭，每只獲利數100元不等；王嫌是因涉嫌提供民眾連結非法第4台侵權網站，引導下載及安裝教學等行為觸法，警方詢問後送新北地檢署偵辦。

    金門刑大副大隊長董紀宏說，近年部分市售機上盒，提供民眾連結侵權網站，觀看非法影音內容，已嚴重損害著作財產權人或合法取得授權業者的權益，進而影響台灣相關產業發展，縣警局除將持續查緝此類違反著作權法案件，也籲請民眾支持正版、拒絕盜版，不購買及使用非法機上盒。

    金門刑大副大隊長董紀宏呼籲，民眾應支持正版，切勿購買非法機上盒。（記者吳正庭攝）

    金門刑大副大隊長董紀宏呼籲，民眾應支持正版，切勿購買非法機上盒。（記者吳正庭攝）

    金門警方日前上門查獲王嫌非法販售機上盒，現場還有該機上盒的廣告立牌。（金門警方提供）

    金門警方日前上門查獲王嫌非法販售機上盒，現場還有該機上盒的廣告立牌。（金門警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被控侵權537億！盜錄東奧遭日電視台提告 警抄掉機上盒機房逮6嫌
    2021/11/04 16:35

    被控侵權537億！盜錄東奧遭日電視台提告 警抄掉機上盒機房逮6嫌
    靠「非法神器」追劇 當心被斷訊
    2019/04/17 06:00

    靠「非法神器」追劇 當心被斷訊

    A7站就業人口多 富宇天匯享捷運優勢
    打擊非法機上盒、侵權追劇神器 業者大力支持
    2019/04/16 20:20

    打擊非法機上盒、侵權追劇神器 業者大力支持
    賣追劇神器小心了！最重可罰50萬或2年以下徒刑
    2019/04/16 09:51

    賣追劇神器小心了！最重可罰50萬或2年以下徒刑

    剖腹產自然產怎麼選？５分鐘懂重點
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播