載心臟不適母就醫遇塞車 遇好心警鳴笛開道護送

警方鳴苗開道，僅花不到一半時間就趕到醫院急診室。（記者許國楨翻攝）

2021/11/11 14:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子上週五開車載身體不適母親就醫，因適逢下班交通尖峰時段陷在北屯區一處大路口車陣，急的黃男滿頭大汗慌張向員警求助「有無捷徑？」員警得知原委二話不說立即鳴笛開道，僅花不到一半時間就趕到醫院，及時解危也讓黃男頻向熱心員警致謝。

台中市第五分局松安派出所員警余國豪、蔡志忠，當天傍晚巡經北屯區文心路與北屯路口時，突見30歲黃男焦急敲車窗求助，表示母親有心臟病史，稍早在家突感不適、全身癱軟，因此開車準備搭載母親到中國醫藥大學附設醫院就醫，未料途中遇下班時段路上車流壅塞，竟塞車陷在車陣中。

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眼看母親不適感加劇，才會攔警車求助詢問「是否有前往醫院的捷徑？」員警見狀不敢大意，立即鳴笛開道，原本在下班壅塞時段至少要15分鐘以上的路程，在警方的協助下，僅用不到一半的時間就到趕抵醫院，經急診室醫師處置，黃母暫無生命危險，讓黃男十分感謝警方協助驅車開道，讓母親得以迅速又平安的順利就醫。

松安所所長張勝記表示，肯定所內同仁當機立斷幫助民眾開道，並且順利抵達醫院救治，一切平安落幕，提醒市民，若民眾遇有身體不適，應立即打電話向119救護人員尋求協助，把握任何一分一秒黃金救護時間，以提升最大的救護成效。

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