為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    載心臟不適母就醫遇塞車 遇好心警鳴笛開道護送

    警方鳴苗開道，僅花不到一半時間就趕到醫院急診室。（記者許國楨翻攝）

    警方鳴苗開道，僅花不到一半時間就趕到醫院急診室。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/11 14:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子上週五開車載身體不適母親就醫，因適逢下班交通尖峰時段陷在北屯區一處大路口車陣，急的黃男滿頭大汗慌張向員警求助「有無捷徑？」員警得知原委二話不說立即鳴笛開道，僅花不到一半時間就趕到醫院，及時解危也讓黃男頻向熱心員警致謝。

    台中市第五分局松安派出所員警余國豪、蔡志忠，當天傍晚巡經北屯區文心路與北屯路口時，突見30歲黃男焦急敲車窗求助，表示母親有心臟病史，稍早在家突感不適、全身癱軟，因此開車準備搭載母親到中國醫藥大學附設醫院就醫，未料途中遇下班時段路上車流壅塞，竟塞車陷在車陣中。

    眼看母親不適感加劇，才會攔警車求助詢問「是否有前往醫院的捷徑？」員警見狀不敢大意，立即鳴笛開道，原本在下班壅塞時段至少要15分鐘以上的路程，在警方的協助下，僅用不到一半的時間就到趕抵醫院，經急診室醫師處置，黃母暫無生命危險，讓黃男十分感謝警方協助驅車開道，讓母親得以迅速又平安的順利就醫。

    松安所所長張勝記表示，肯定所內同仁當機立斷幫助民眾開道，並且順利抵達醫院救治，一切平安落幕，提醒市民，若民眾遇有身體不適，應立即打電話向119救護人員尋求協助，把握任何一分一秒黃金救護時間，以提升最大的救護成效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播