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    警釋放「海神」3惡煞違法？台中地檢署分案調查

    持棒球棍強拉宋姓大學生下車施暴的張敦量，是彰化縣百桂食品公司的小開。（記者張瑞楨翻攝自網路）

    持棒球棍強拉宋姓大學生下車施暴的張敦量，是彰化縣百桂食品公司的小開。（記者張瑞楨翻攝自網路）

    2021/11/11 13:33

    〔記者張瑞楨／台中報導〕逢甲大學一年級宋姓男大生，7日凌晨開車返家時，與「海神」瑪莎拉帝擦撞，被該車駕駛李韋霖、乘客張敦量與陳勁豪，徒手或持棒球棍打到顱內出血命危，這是「圍毆」，中市警局六分局員警卻輕信3名惡煞瞎掰的「互毆」之詞，再以「沒見到打人，不是現行犯」等理由，依傷害罪做筆錄後縱放，引發社會輿論撻伐，台中地檢署指出，已經分派檢察官偵辦。

    台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，有關於警方第一時間，是否依據現行犯逮捕3名嫌犯，是根據現場事證來認定 ，民眾質疑警方涉嫌違法，已經由檢方分案偵辦，至於罪名部分，檢察官會釐清與偵辦。

    依據刑事訴訟法第92條規定，警方「逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官」，如果是告訴乃論之罪，也必須是告訴撤回或逾告訴期間，經過檢察官許可，才不予解送，至於刑責部分，刑法第163條的縱放人犯罪規定，「公務員縱放職務上依法逮捕、拘禁之人或便利其脫逃者，處1年以上7年以下有期徒刑」。

    台中市警局已於今天上午召開記者會，由局長蔡蒼柏親自公布此案的行政懲處：第六警分局分局長蔡元戎記過、偵查隊長陳聖偉、市政所所長李國璋調離現職，第一線員警則調查違失中。

    至於沒有逮捕移送，第六分局長蔡元戎解釋說，員警抵達時，沒看到毆打場面，宋姓大學生意識清楚，能走入救護車，行車記錄器雖見嫌犯拿棍棒，卻沒拍到持棍棒打人畫面，因此依傷害罪偵辦，警方依法律程序與證據偵辦，並無違失。

    3名惡煞暴戾之外，此案引發輿論譁然的另一因素，是警方兩度釋放三人，宋姓大學生的同車朋友作證說，他們目睹三人「圍毆」宋姓大學生，但到了警局，三嫌為求脫罪，竟瞎掰是「互毆」，員警無視現場棍棒、無視宋姓學生顱內出血等嚴重傷勢，竟然全都相信了，再以員警到場時，已不見3人施暴，所以不是「現行犯」等理由，依傷害罪做完筆錄後釋放，直到宋母向媒體爆料，台中市長盧秀燕出面道歉，警方態度才大轉變。

    轉折過程如下：

    本月7日凌晨0時40分，3名惡煞毆打大學生，叫來2車約8名壯漢助陣，警方馳抵，助陣人馬不敢動手，警方將瑪莎拉帝3名惡煞帶回警局，卻認定只構成「傷害罪」，且非現行犯，製作完筆錄後釋放。

    7日上午，宋姓大學生的母親拿驗傷單到警局，證明大學生顱內出血命危，證人也作證說，3嫌鎖定大學生的頭部重擊，警方改依殺人未遂罪傳喚，但警方還是認定非現行犯，做完筆錄後再度釋放。

    9日晚間，宋姓大學生家屬向媒體投訴，質疑台中治安惡化、警方作法不當，輿論大爆炸，當時台中市長盧秀燕，忙著與宣布參選中二選區立委補選的顏寬恒「合體」。

    10日上午，大學生母親出面控訴「台中治安怎麼了？」，盧秀燕探視傷者，要求警方「查清楚背後是誰給他們撐腰」，警察態度大轉變，抓回3惡煞與4名旁觀鼓譟者，依殺人未遂罪建議檢察官聲請羈押3人，中檢於今天（11日）清晨，以涉嫌殺人未遂等三項罪名，以及3人有前科，有反覆犯罪疑慮等理由，向法院聲請羈押，台中地院目前仍裁定中。

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