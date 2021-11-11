王金平堂弟偽造文書 判刑1年8月定讞

最高法院。（資料照）

2021/11/11 11:44

〔記者張文川／台北報導〕前立法院長王金平的堂弟王清山（原名王郁雄），被控索賄關說某董事長交保未遂及偽造私文書案，高等法院更一審今年6月依行使偽造文書罪，將他判刑1年8月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

至於王清山假關說、真詐財部分，二審先前已依詐欺取財未遂罪，將他判刑1年3月定讞，已發監服刑，二罪將由高院另行裁定合併應執行刑。

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判決指出，王清山於2014年初向張姓男子佯稱，他與堂兄王金平獲得「聯合國緊急救援物資流通有限公司」的授權，處理人道救援事宜，在香港某銀行有100億美元資金，他欲匯100萬美元至國內，屬國家機密，因手續費不足，開口張借款新台幣200萬元，為期3個月。

王清山還出具偽造的「聯合國緊急救援公司授權書」、香港某銀行結餘證明書，使張男陷於錯誤，雙方簽立「融資合作約」，王清山陸續得款130萬元。王男遲不還錢，且避不見面，張男報案。

王清山2015年12月底因涉詐欺案，遭羈押在台北看守所時，與和旺聯合實業公司負責人劉永祥為同房室友，王向劉表明他為王金平堂弟，佯稱可協助劉早日交保，劉男信以為真，告知妻子手機號碼。

王清山交保出監後，聯絡劉妻稱「你拿1600萬元，一個禮拜就讓劉永祥回來」，見還要求支付司法關說活動費，劉妻察覺有異而沒付錢，王詐財未遂。

一審依行使偽造私文書罪判王清山1年10月、詐欺取財未遂罪判1年3月。二審將前罪改判1年8月、後罪維持1年3月。

最高法院今年2月駁回詐欺未遂罪上訴確定，發監執行，偽造文書罪發回更審。高院更一審今年6月仍認定有罪，刑期維持1年8月。

王上訴，最高法院認定上訴沒理由，駁回上訴定讞。

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