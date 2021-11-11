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    夥債主假裝遭綁架向父母騙贖金 不肖女判刑4月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/11/11 11:07

    〔記者王定傳／新北報導〕江姓女子積欠褚姓男子債務，竟夥同褚男佯裝遭擄，拍攝遭手銬拘禁照片，傳訊向江女父母勒索8萬5000元，被害者報警處理，警方循線逮捕2人，新北地院審理後依恐嚇取財未遂罪，判處江女4個月徒刑，褚男部分另行審結。

    檢警調查，去年10月30日，江女夥同褚男假裝遭綁票，並拍攝遭手銬拘禁照片，再傳給江男父母，一邊威脅說：「這是你女兒吧！今天被我們抓到了！她先是吞了我們公司的錢又找人打我們公司的阿明…問她和人能幫她處理，她說只有她爸爸了」、「你小孩能撐多久我不知道」、「我們玩夠了就把他丟到警局，也算是為民除害了」等語，江女母親見狀隨即至警局報案。

    隔月2日，江女及褚男又透過通訊軟體打給江女母親，開口勒索8萬5000元，約定在桃園市中壢區民族路新屋交流道附近交付贖金，後又改至內壢家樂福門口見面，但約定時間一到，褚男因察覺怪異，隨即離去而未取款，並傳訊恐嚇對方，警方則火速在新北市鶯歌區逮捕2人，並查獲褚男持有一支改造手槍及13顆非制式子彈等物。

    檢方調查後依恐嚇取財未遂罪嫌起訴2人，另依違反槍砲彈藥刀械管制條理起訴褚男；法官審理認為，江女不惜聯合褚男恫嚇自己的父母，其母為解救女兒四處奔波，可見江女惡性非輕，其犯罪動機、目的、手段均屬可議，且江女有施用毒品、公共危險、竊盜等紀錄，素行非佳，但考量她犯後坦承犯行，態度尚可，判刑4月，可上訴。

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