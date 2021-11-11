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    重機高速行駛壓車過彎判撤罰 苗警：依舊貫徹台3線執法

    張姓大型重機騎士在台3線苗栗路段高速行駛並壓車過彎，經巡邏員警鳴警笛示意攔檢不停，吃上2張罰單。（圖由警方提供）

    張姓大型重機騎士在台3線苗栗路段高速行駛並壓車過彎，經巡邏員警鳴警笛示意攔檢不停，吃上2張罰單。（圖由警方提供）

    2021/11/11 08:59

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕張姓大型重機騎士在台3線苗栗路段高速行駛並壓車過彎，經巡邏員警鳴警笛示意攔檢不停，吃上2張罰單，共罰3萬8000元並扣照6個月，雖由法院判決撤銷，但苗栗縣警察局表示，依舊會貫徹執法，以維護台3線用路人安全。

    張姓大型重機騎士於今年6月間，在台3線苗栗路段高速行駛並壓車過彎，經巡邏員警鳴警笛示意攔檢不停，被警方依違反道路交通管理處罰條例開立「以危險方式在道路上駕車」、「違規拒絕接受稽查而逃逸」等2張罰單，騎士不服向法院提起行政訴訟，法官認為騎士於車道上正常、穩定操控，沒有危險駕車情形，判決撤銷罰單。

       

    但苗栗縣警察局表示，轄區台3線路段風景秀麗、路幅寬廣彎道多，故成為大型重型機車愛好者的出遊勝地，但少數騎士耍帥超速過彎行駛且危險駕車而衍生多起交通事故發生，經統計轄區台3線路段，今年1至10月止，已發生114起車禍，並造成民眾4死83傷。針對死傷交通事故也執行相關防制作為，每週均規劃巡邏、守望、測照及勸離追焦手勤務，動員近50人；另每月結合環保局、監理機關共同執行路檢稽查勤務。

    對於員警製單遭法院撤單部分，警察局表示予以尊重，但已與裁罰機關研擬相關佐證資料再行上訴，為維護轄內台3線路段用路人安全，仍將持續於該路段加強執法並不定時規劃與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務，針對在道路上「危險駕車」、「改裝排氣管」、「無照駕駛」、「超速」等惡性交通違規行為加強攔檢，以有效防制重大交通事故發生。

    苗栗縣警察局強調依舊貫徹台3線執法。（圖由警方提供）

    苗栗縣警察局強調依舊貫徹台3線執法。（圖由警方提供）

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