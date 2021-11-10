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    司法院力推刑訟金字塔制 擬讓二審可發回一審更審

    司法院力推「刑事金字塔訴訟制度」。（記者吳政峰攝）

    司法院力推「刑事金字塔訴訟制度」。（記者吳政峰攝）

    2021/11/10 22:59

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院力推「刑事金字塔訴訟制度」，減輕二、三審的負擔，希望能提昇刑事案件審判效能，妥速實現憲法所保障的訴訟權利，日前召開「刑事上訴制度研修諮詢會議」，把二審從目前的「覆審制」改為「續審制」，並指二審如果認為有必要，可撤銷發回一審更審，顛覆現有制度。

    司法院刑事廳為了研擬金字塔訴訟制度，擬具刑事金字塔第一審及第二審修正草案，及與刑事金字塔第三審草案配套的刑事訴訟法抗告編修正草案、刑事妥速審判法第9條修正草案。

    草案規定，第一審準備程序終結後仍得聲請調查證據，第二審則改採續審制，當事人原則上不得於第二審聲請調查新證據，但有與會成員主張，刑事訴訟的目的，與民事訴訟不盡相同，當事人如「因為過失，未能於第一審聲請」，恐不利於真實發現，建議修正為「因為故意，未能於第一審聲請」。

    而第二審撤銷原審判決時，如認有維持當事人審級利益的必要，得將案件發回原審法院（一審），因為改採續審制之後，二審是續行原審審判程序，倘原審的審判程序具有重大瑕疵，如由二審自為判決，將難治癒時，為避免損及當事人審級利益，應得將案件發回原審法院。

    草案規定，當事人對於第二審法院裁定不得抗告，但得向該法院聲明異議，獲得與會成員同意；而為強化第三審法院統一法律見解的功能，草案擬增訂所謂「特別抗告」之定。亦即，對於不得聲明不服的裁定或處分，在符合條件下，可向終審提起特別抗告。

    身兼會議主席的最高法院院長吳燦表示，將請刑事廳會後綜整與會成員意見，進行微調，以為最後定案。另強調，刑事金字塔訴訟制度草案，歷經多年討論，為現階段司法改革核心項目，期盼此次修法汲取過去推動經驗，改採務實漸進策略，化解各方歧見。

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