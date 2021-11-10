日本發生電車隨機殺人 北市警局模擬演訓

北市警局會同捷運警察隊辦理模擬演訓。（記者劉慶侯翻攝）

2021/11/10 16:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕有鑒於日本發生「電車隨機殺人」事件，台北市警察局今天下午特別辦理「拋射式電擊器」使用要領及操作進行專精訓練，強化員警自衛制暴技能與緊急應變能力。

市警局表示，「拋射式電擊器」屬於「非致命性警械」，能夠避免近距離肢體控制，並以最小傷害達成警察任務，相較於警用手槍等裝備，更適合於密閉車廂內使用。

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警方表示，此次藉由假定的突發狀況來進行情境模擬演練，除能檢視員警對於新配發電擊槍是否能妥適運用外，並可使同仁熟練緊急事件處置要領，因應瞬息萬變之治安狀況，達成執勤安全及治安任務進行。

市警局此次演練會同台北捷運公司10日下午3時，在北投會館實施模擬演練，針對歹徒搭乘捷運在列車行駛中持刀隨機殺人，造成多名乘客分別受到輕重傷事件，經乘客按壓緊急對講機通知司機員報案後，捷運警察隊及鄰近轄區分局立即派遣線上警力趕往案發車站進行處置。

警方抵達後配合站務人員進行乘客疏散、傷患送醫及管制警戒，同步運用盾牌、長棍及辣椒噴霧器等裝備，將持刀歹徒圈圍侷限行動，經勸阻無效後運用「拋射式電擊器」制服歹徒，順利逮捕完成任務。

北市警局會同捷運警察隊辦理模擬演訓。（記者劉慶侯翻攝）

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