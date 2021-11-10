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    男遭綑綁打昏丟6公尺深溝 仇人與前女友涉設局判賠60萬

    位於新北市新莊區的潭底溝。（擷取自GOOGLE MAP）

    位於新北市新莊區的潭底溝。（擷取自GOOGLE MAP）

    2021/11/10 12:52

    〔記者王定傳／新北報導〕周姓男子與羅姓男子有口角糾紛，又聽聞羅男向林姓女性友人催討款項，竟於去年2月間，糾眾拘禁打昏羅男，再以電線綑綁後，把他丟入新北市新莊高度約5.94公尺的潭底溝內；所幸，羅男因嗆水甦醒才免於溺斃，被害者事後提出60萬元求償，新北地院審理後判決周男等3人賠償60萬元。

    檢警調查，周男與林女是朋友關係，羅男則是林女的前男友；由於周男曾與羅男有口角糾紛，又聽聞羅男屢次向林女催討借款，遂與林女合作，決定以還錢為由，設局埋伏羅男予以「教訓」。

    去年2月2日，林女透過LINE傳訊給羅男，誆稱欲償還3000元欠款，周男則夥同綽號「小胖」等不詳人士，持辣椒水及棍棒在現場埋伏；羅男先請葉姓女性友人前往取款，卻害葉女遭眾人拖入同夥鄒姓男子的套房內拘禁。

    周男等人發現抓錯人後，以葉女騎車跌倒為由，把羅男拐往現場，強行把他押往套房，喝令脫光衣物予以圍毆，之後又把羅男帶到另一間房間持續圍毆。

    更扯的是，眾人見羅男意識模糊，竟拿電線綑綁手腳把他丟入潭底溝，見羅男被水流沖走後，各自離去；所幸，羅男因嗆水而甦醒，奮力掙脫身上電線後，才免於溺斃。

    一審法院依殺人未遂罪，判處周男5年8月徒刑，同案共犯林女則被依傷害罪，判刑6月；鄒男觸犯剝奪他人行動自由罪及侵占離他人持有物罪，分別被判處7個月徒刑及罰金1萬元。

    被害者另以他差點沒命，且此事造成他眼睛永久性傷害，無法正常工作、生活困難，身心恐懼不敢回家、不敢上班，天天提心吊膽，幾乎每星期都要回醫院就診，向周男等3人求償300萬元。

    周男辯稱，沒有要殺羅男之意，只有打對方，是羅男自己踩著停在水溝護欄旁的機車坐墊，直接翻進排水溝裡；鄒男則說他沒有參與殺人犯行，林女經合法通知沒有出庭，亦未提出書狀陳述。

    法官審理認為，周男積極參與傷害、妨害自由及殺人未遂犯行，林女雖未全程參與，但此事是因她而起，若林女沒有相約，羅男根本不會落入圈套，至於鄒男在場目睹羅男遭傷害暴行後，不僅提供自己的套房給周男繼續毆打及囚禁，更進一步協助周男另外租得套房，使周男可以在套房內捆綁羅男後丟入溝底，判決3人賠償60萬元，可上訴。

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