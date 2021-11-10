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    「下次不要射在裡面好嗎？」 男子性侵女童聲押禁見

    性侵示意圖。

    性侵示意圖。

    2021/11/10 12:18

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市29歲王姓男子涉嫌將11歲女童帶至摩鐵二度性侵，誇張的是，女童家長還在女兒使用的平板電腦發現，「下次不要射在裡面好嗎？」等對話，讓家長氣炸；檢警7日將王男拘捕到案，訊後認涉強制性交等罪嫌，且有反覆實施之虞， 向法院聲請羈押禁見獲准。

    女童家長指控，就讀國小六年級的女兒，在網路結識男網友，並和對方以男女朋友互稱，孰料，男子除要求女兒傳送不雅照，甚至還相約到家附近的旅館開房間。

    家長表示，直到上月31日發現女兒使用的平板不斷跳出訊息，發現是女兒的帳號在和一名男子對話，前往女兒房間發現，她正用新手機在聊天，對話內容還提到「下次不要射在裡面好嗎？」「我們是男女朋友，可以只親親抱抱嗎？」等不堪入目字眼，隨後前往桃園市某派出所報警。

    但讓家長更不滿的是，警方受理完報案後，表示此案已交由偵查隊處理，但苦等到4日都沒有回覆案件進度，他打電話到偵查隊卻得到「沒收到此案」的回覆，不滿警方消極處理此事。

    桃園地檢署對此表示，5日經獲桃園市警方通報，立即指派婦幼專組檢察官陳嘉義指揮偵辦，並於翌日指揮專案小組成員通知被害女童及其父母詢問釐清案情，另於7日將王男拘提到案。

    桃園地檢署指出，經檢察官訊問後，認王男其涉犯刑法對未滿14歲之人強制性交等罪嫌重大，且有反覆實施之虞， 向法院聲押禁見獲准。

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