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    「魷魚遊戲」番外篇？ 男大生爬山扭傷腳 「紅衣人」上山救援

    中原大學7名學生，昨天到苗栗縣南庄鄉攀登加里山，不料，其中1名身穿「魷魚遊戲」運動服的男學生下山扭傷腳。（圖由苗栗縣消防局提供）

    中原大學7名學生，昨天到苗栗縣南庄鄉攀登加里山，不料，其中1名身穿「魷魚遊戲」運動服的男學生下山扭傷腳。（圖由苗栗縣消防局提供）

    2021/11/10 10:40

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕中原大學7名學生，昨天到苗栗縣南庄鄉攀登加里山，不料，其中1名身穿「魷魚遊戲」運動服的男學生下山扭傷腳，無法行動，經「紅衣人」消防隊員上山救援，順利協助下山就醫。

    苗栗縣消防局昨天下午3點50分許，獲報1名登山客於加里山1.8公里處扭傷右腳踝，無法自行下山急需救援，南庄分隊接獲報案後立即整裝集結並出動警義消共8名前往救援。

    消防人員到場，發現為中原大學7名學生，其中1名身穿「魷魚遊戲」運動服的男學生於下山途中扭傷腳，經消防隊員引導及同行夥伴攙扶下，於昨天晚間6點55分抵達登山口，受傷學生由救護車送醫。

    另，晚間6點07分，南庄消防分隊又獲報1名50多歲男性，獨自攀登加里山，但未攜帶燈具，迷路無法下山。經由值班人員定位後確認其位於加里山鐵道段2號樁附近，隊員再轉往救援，於昨晚10點23分抵達登山口，順利完成任務。

    苗栗縣政府消防局提醒民眾，登山前應先行下載地圖路徑判別，並攜帶GPS做好準備，檢視自身體狀況及天氣狀況是否許可，並準備充足的裝備，例如背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、燈具、行動電源等，以降低登山風險，若遇身體不適或其他意外，應留意附近有無樁號，或特殊地景可供救難人員判別位置，確保能順利救援。

    身穿「魷魚遊戲」運動服的男學生下山扭傷腳，無法行動，經消防隊員上山救援，順利協助下山就醫。 （圖由苗栗縣消防局提供）

    身穿「魷魚遊戲」運動服的男學生下山扭傷腳，無法行動，經消防隊員上山救援，順利協助下山就醫。 （圖由苗栗縣消防局提供）

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