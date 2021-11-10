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    首頁　>　社會

    大學生不想上戰場 體檢表偷改「5公分」被抓包

    王姓男大生不想服兵役上戰場，竟偽造體檢表當場被抓包。示意圖。（資料照）

    王姓男大生不想服兵役上戰場，竟偽造體檢表當場被抓包。示意圖。（資料照）

    2021/11/10 09:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲王姓男大生不想當兵上戰場，他趁兵役體檢時，偷改身高讓自己長高5公分、體重下修1公斤，符合免役標準，結果當場被抓包，雄檢偵查後，認為他已有悔意，罰1萬元處分緩起訴。

    檢方指出，去年11月10日，王姓男大生接到徵兵體檢通知，他到國軍高雄總醫院體檢後，被核定為「常備役」體位，但他不想當兵上戰場，於是改申請「替代役」獲准後，今年8月6日接獲替代役徵集令，2天後要到醫院再進行體位複檢。

    醫院體檢後，在體檢表上登記王男「身高：170公分、體重：49.3公斤、BMI：17.1」，並標註為「常備役體位」，王男擔心自己申請替代役被打槍，於是偷偷在體檢表動手腳，把自己的身高改為175公分、體重48公斤、BMI：17.0。

    根據國軍「身高體重體位區分標準表」，王男修改後的體位表已符合「免役標準」，他竊喜把體位表交出後，當場被醫院承辦人員發現，並通報高市府將他送辦；雄檢偵查時，王男坦承犯行，檢方考量他沒有前科，犯後已有悔意，雖涉犯偽造文書及妨害兵役等罪，但犯罪情節輕微，偵結後處分緩起訴，但須向公庫支付1萬元並參加1場法治教育。

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