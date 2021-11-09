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    11/9 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/11/09 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月9日）開獎的第110000268期今彩539、第110000099期大樂透、第110000268期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000099期大樂透中獎號碼為「09、14、20、26、39、42，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共37注中獎，每注可得4萬3403元；肆獎共89注中獎，每注可得1萬1599元；伍獎共1605注中獎，每注可得2000元；陸獎共2426注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3928注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8255注中獎，每注可得400元。

    第110000099期49樂合彩中獎號碼為「09、14、20、26、39、42」，四合摃龜；三合共62注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2497注中獎，每注可得1250元。

    第110000268期雙贏彩中獎號碼為「03、07、09、11、13、16、17、18、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共111注中獎，每注可得500元；肆獎共1206注中獎，每注可得100元。

    第110000268期今彩539中獎號碼為「13、23、25、27、34」，頭獎摃龜；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共5882注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6569注中獎，每注可得50元。

    第110000268期39樂合彩中獎號碼為「13、23、25、27、34」，四合3注中獎，可得21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8150注中獎，每注可得1125元。

    第110000268期3星彩中獎號碼為「100」，正彩共87注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000268期4星彩中獎號碼為「6346」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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