烏龍！ 帳戶被存入1元慘變警示戶 凍結8個月求助無門

台中大里男子阿明（左1）帳戶烏龍被凍結，前後拖了8個月，立委何欣純（左2）今天召開記者會，要求相關單位檢討改進處理流程。（記者陳建志攝）

2021/11/09 17:49

［記者陳建志／台中報導］台中大里一名男子阿明，今年3月前往農會存款時，才知道已被列為警示帳戶，因存簿、金融卡都沒遺失，也沒接到警方通知，狐疑詢問霧峰分局、165專線，各單位卻互踢皮球前後拖了8個月，直到近日找上立委何欣純陳情，一查才發現今年3月雲林一位民眾為阻詐，存入1元到詐騙詐戶後報案凍結，卻在操作時按錯帳號存入阿明帳戶，讓他無辜變成警示帳戶，何欣純認為警示帳戶設定、解除流程未落實，造成民眾權益受損。

阿明今在何欣純陪同下召開記者會表示，今年3月到農會存款才被告知帳戶成為警示戶，且一查4個名下帳戶都列警示戶，因交往單純未從事網拍，也沒有變賣帳戶，不解為何成為詐騙帳戶？打電話到165專線詢問，也到警局求助，才知道帳戶被匯款報案成為警示戶，其他則說無法告知。

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阿明無奈表示，自己什麼事都沒做，帳戶卻被凍結，多次到警局等地方詢問，都告訴他回家等通知，但等了8個月，這期間都未接獲警局配合調查的通知，因帳戶被列為警示戶，ATM、網路銀行都無法使用，只能臨櫃領錢，每次領錢都要抽號碼牌排隊，別人想要匯款給他，為了避免麻煩只好匯進太太帳戶，真的很不方便。

何欣純表示，接獲陳情向相關單位查詢，才知道雲林一位民眾發現疑似詐騙集團的帳號，以轉帳1元到帳戶的方式阻詐，卻在操作過程按錯帳號，將1元匯進阿明帳戶，該位民眾不知道拿著匯款單到雲林警局報案，阿明所有帳戶因此被列為警示戶。

何欣純表示，這位民眾打165專線，還有前往派出所、警局，都都無法獲得協助，最後找上她才獲得解決，強調全力支持反詐騙，也理解警方第一時間凍結帳戶的必要性，但是民眾若帳戶被列為警示戶，應該有正式公文告知，而且要縮短處理時間，不該像此個案拖了8個月毫無偵查作為擾民。

警政署165反詐騙諮詢專線秘書陳義宏表示，民眾若發現帳戶有不明款項匯入就應向銀行或警方反映；若是臨櫃匯款時才被告知，則要當場請警方到場協助處理查明；若是回家後苦等不到警方通知，則可攜帶身份證、存摺等證明文件到警局偵查隊申請解除警示。

針對阿明的例子，陳義宏則坦承包括165專線和警局處理同仁都缺乏同理心，才會拖了這麼久，將會加強教育訓練和宣導，避免造成民眾困擾。

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