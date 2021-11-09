元配遭小三嗆：妳老公外遇 法院判准離婚、夫賠30萬

元配付出一切卻換來背叛，還被小三嗆「妳丈夫外遇想離婚」，憤而訴請離婚，台北地院判准離婚。（資料照）

2021/11/09 15:25

〔記者溫于德／台北報導〕一名愛相隨的太太陪丈夫住在對岸，但她後來因工作、求學等因素暫時離開，豈料，她先是收到小三告知「妳丈夫有外遇並想離婚」，並獲丈夫親口承認，同時順勢要求她離婚。她自認付出一切卻只換來背叛，訴請離婚，獲台北地院判准，丈夫另要賠償精神慰撫金30萬元。可上訴。

太太主張，夫妻2016年9月初結婚，因先生工作之故，赴中國同住，2017年4月，她為了工作搬回台灣，並於2019年9月赴英國愛丁堡大學就讀，卻在隔月收到小三親揭婚外情且丈夫想離婚的訊息，丈夫後來也向她承認這段戀情，同時要求夫妻在台碰面時「把離婚協議辦了吧」。

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太太自認對丈夫付出時間、青春和金錢，卻只換來先生背叛，不但毀了彼此間的信任，也深深傷害她的自尊心和心靈，因此訴請離婚；另，先生與小三合意性交、同居，造成她精神損害，求償60萬元。

先生否認指控，且通訊軟體、暱稱均可自行更改，太太所提證據有變造之虞；此外，太太曾對他提出刑事告訴，檢方不起訴理由為：「電話通話紀錄，僅足以證明告訴人與某女子有電話通話，不足以證明被告（指先生）有與不詳真實姓名女子發生性交行為」，可見他並無外遇，請求判太太敗訴。

北院根據出入境資料，發現丈夫自2017年4月至2019年8月以來，雖有少數時間返台，但每次停留時間未超過一週，代表多數時間與太太分居，且如通訊軟體所示，先生確實承認小三是「我現在在桂林的女友」，並要求太太在台灣碰面時辦理離婚。

北院認為夫妻長期溝通狀況不佳，且未積極溝通尋求共識，彼此長期積累不滿，導致婚姻產生破綻，小三的出現也使情況加劇，考量婚姻已無法維持，判准離婚；丈夫另因外遇，須賠償太太30萬元。

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