為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    槓上顏家爆料者心驚驚！警政署令台中警主動查有無遭恐嚇

    針對媒體人周玉蔻指人身安全遭威脅，警政署表示會嚴正執法，全力偵辦。（記者姚岳宏攝）

    針對媒體人周玉蔻指人身安全遭威脅，警政署表示會嚴正執法，全力偵辦。（記者姚岳宏攝）

    2021/11/09 14:39

    〔記者姚岳宏／台北報導〕資深媒體人周玉蔻近日槓上要參與立委補選的台中顏清標家族，在政論節目及臉書指摘「爆料者心驚驚、不敢接電話、不願再受訪！誰在消音、封口？」，並稱警方消極不會主動偵辦，警政署今日發表聲明嚴正表示，已請台中市警察局立即主動深入調查是否涉及暴力恐嚇等情事，並指派刑事警察局支援偵辦，務求嚴正執法、防制暴力。

    據了解，周玉蔻這兩天表示曾與顏家糾紛的台中地方人士，出來爆料後，全都噤聲消失，周擔心自己與他們的人身安全，昨天在民視「辣新聞152」直接打電話給台中市警局長蔡蒼柏，蔡蒼柏表示要有被害人報案，警方會馬上受理、馬上偵辦，但周玉蔻不滿警方沒有主動偵辦作為，後來因不明原因結束通話，周玉蔻甚至氣憤地對著鏡頭嗆蔡蒼柏「他掛我電話」、「這個是我們警察局局長」，節目甚至下標「直球對決台中警察局長！ 蔡蒼柏竟狠掛蔻姊電話？」

      警政署今天跳出來表示，除請台中市警察局主動聯繫該案相關當事人，訪查遭受恐嚇過程及事證，據以偵辦外；當事人如有安全疑慮，也會妥適規劃勤務，確保當事人及其家屬人身安全。

      警政署強調，警察肩負治安維護責任，保護民眾人身安全，不受任何暴力威脅、恐嚇責無旁貸，對於任何治安問題，均會秉持治安專業、嚴正執法、除惡務盡的決心，採取主動、積極的作為因應，以保障社會安全、安定民心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    周玉蔻再爆料 顏家沙鹿服務處遭法拍
    2021/11/09 13:11

    周玉蔻再爆料 顏家沙鹿服務處遭法拍
    父母被抹黑是惡霸 卓冠廷無奈：挑戰顏家就會有人要你閉嘴
    2021/11/08 21:27

    父母被抹黑是惡霸 卓冠廷無奈：挑戰顏家就會有人要你閉嘴

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    新聞360》顏寬恒真不想出戰？爆顏家與國民黨糾結內幕
    2021/11/08 20:30

    新聞360》顏寬恒真不想出戰？爆顏家與國民黨糾結內幕
    顏家是否參選要再思考 顏清標︰若「有人有意願」願意抬轎
    2021/11/08 19:18

    顏家是否參選要再思考 顏清標︰若「有人有意願」願意抬轎

    New Focus Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播