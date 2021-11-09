槓上顏家爆料者心驚驚！警政署令台中警主動查有無遭恐嚇

針對媒體人周玉蔻指人身安全遭威脅，警政署表示會嚴正執法，全力偵辦。（記者姚岳宏攝）

2021/11/09 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕資深媒體人周玉蔻近日槓上要參與立委補選的台中顏清標家族，在政論節目及臉書指摘「爆料者心驚驚、不敢接電話、不願再受訪！誰在消音、封口？」，並稱警方消極不會主動偵辦，警政署今日發表聲明嚴正表示，已請台中市警察局立即主動深入調查是否涉及暴力恐嚇等情事，並指派刑事警察局支援偵辦，務求嚴正執法、防制暴力。

據了解，周玉蔻這兩天表示曾與顏家糾紛的台中地方人士，出來爆料後，全都噤聲消失，周擔心自己與他們的人身安全，昨天在民視「辣新聞152」直接打電話給台中市警局長蔡蒼柏，蔡蒼柏表示要有被害人報案，警方會馬上受理、馬上偵辦，但周玉蔻不滿警方沒有主動偵辦作為，後來因不明原因結束通話，周玉蔻甚至氣憤地對著鏡頭嗆蔡蒼柏「他掛我電話」、「這個是我們警察局局長」，節目甚至下標「直球對決台中警察局長！ 蔡蒼柏竟狠掛蔻姊電話？」

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警政署今天跳出來表示，除請台中市警察局主動聯繫該案相關當事人，訪查遭受恐嚇過程及事證，據以偵辦外；當事人如有安全疑慮，也會妥適規劃勤務，確保當事人及其家屬人身安全。

警政署強調，警察肩負治安維護責任，保護民眾人身安全，不受任何暴力威脅、恐嚇責無旁貸，對於任何治安問題，均會秉持治安專業、嚴正執法、除惡務盡的決心，採取主動、積極的作為因應，以保障社會安全、安定民心。

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