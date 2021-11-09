花蓮國福部落失智老人燒螞蟻引發大火 2死1重傷

花蓮市國福里一處鐵皮平房今天中午傳出大火。（記者王錦義攝）

2021/11/09 16:02

首次上稿：14:23

更新時間：16:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市國福街一處鐵皮平房今天中午傳出大火，雖然在20分鐘內就撲滅火勢，不過3名老人受困屋內，2名老人行動不便逃避不及被火燒死，1人被濃煙嗆成重傷被消防隊員救出送醫恢復意識，初步了解是現場一名67歲張姓失智老翁，自稱為了燒螞蟻不小心引起火災，詳細起火原因還要進一步調查。

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警方初步調查，93歲潘姓老翁長年臥病在床，與84歲妻子鄭婦同住，因為行動不便，委請姪女方姓婦人幫忙照顧，方婦還另外多照顧2名行動不便的64歲陳姓婦人、67歲張姓失智老翁，張翁向消防隊宣稱因為有螞蟻所以拿火燒，之後他就走到外面上廁所，不知道發生甚麼事情。

方姓婦人向警方說，中午她陪老人家們用完中餐後，跟兒子在外面整理，下午1點左右突然轟一聲看到房間起火，她趕快叫臥床的鄭姓姑婆跑，然後協助行動不便的2名老人家，但火太熱了，只好拿著手機往外跑。

方姓夫人說，失智的張老先生之前就拿打火機燒過枕頭，她已經把打火機都藏起來，今天又不知道從那邊被找到，火就從房間裡面燒起來，鄭姓姑婆跑到後門被消防隊救走。

花蓮縣消防局指出，下午1點多接獲報案，由於現場為鐵皮屋頂的老舊平房，加上巷弄狹小，消防隊抵達後已經全面燃燒，在後方救出一名遭濃煙嚴重嗆傷失去意識的鄭姓老婦人，送醫急救有恢復心跳，約20分鐘就撲滅火勢，查看現場發現2具焦屍，懷疑是93歲潘姓老翁跟64歲陳姓婦人，詳細案情還要交由警方進一步相驗，起火原因還要進一步調查。

花蓮市國福里一處鐵皮平房今天中午傳出大火，民眾倉皇逃出。（記者王錦義攝）

花蓮市國福里一處鐵皮平房今天中午傳出大火，造成2名臥床老翁死亡。（記者王錦義攝）

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