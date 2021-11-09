信燕號貨輪船員隔離期滿憂成人球 移民署澄清:船東未置之不理

信燕號貨輪載油卸除後，還有船體移除及人員安置等後續問題。（航港局提供）

2021/11/09 14:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擱淺在吉貝島東北方海域的巴拿馬籍貨輪信燕號，雖然經過航港局統籌各單位協調，順利抽取船上載油50噸，避免海洋污染危機，但船體移除及船員安置問題，仍相當棘手，尤其船長及大副先行棄船，至今仍未對外界公布動機。

10月17日信燕號宣稱機械故障失去動力準備棄船，我方出動空勤隊直升機，冒著10級強風將14名船員吊掛救起，卻發生送醫採檢時有人企圖脫逃，事後聲稱是尿急遁窗，而拖船連夜由菲律賓趕抵，動作之快啟人疑竇。現在14名中國籍船員在興仁隔離所14天隔離期滿，轉由移民署澎湖專勤隊安置在民間飯店，等待進一步處理。

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由於船員們身無分文，又人在異鄉，傳出船員擔憂成為人球，出現人心浮動情形，希望外界伸出援手，給予物資上協助；移民署澎湖專勤隊表示，總部在香港的船公司，有透過高雄代理商協助幫忙船員安置，還有澎湖友人就近幫忙，船東並無置之不理，同時專勤隊每日都會前往關懷，飯店老闆也透過慈濟，在寒流來襲時捐贈禦寒衣物一批。

航港局已請船東11月12日提送船體移除計畫，包含拖船、施工方法、吃水、海象、對當地環境影響、拖帶路徑、防污整備及船體水密、船舶穩度、浮力計算等事項；航港局再次重申有關代船東履行拖帶、抽油、防污資材調度、影響當地環境等皆屬船東應負責任，將依商港法向船東進行求償；另船上船員已於11月1日依防疫規定完成隔離，航港局亦將啟動海事調查程序查明原因。

移民署澎湖專勤隊每日派員訪視，關懷信燕號貨輪船員生活需求。（移民署澎湖物專勤隊提供）

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