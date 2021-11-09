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    婦靠住院領保險金「賺錢」 5年詐保2300萬遭起訴

    台北地檢署認為廖婦此舉已涉詐欺及詐欺未遂，今天將她起訴。（資料照）

    台北地檢署認為廖婦此舉已涉詐欺及詐欺未遂，今天將她起訴。（資料照）

    2021/11/09 13:32

    〔記者錢利忠／台北報導〕50歲廖姓婦人為賺取保險理賠，5年來陸續以意外摔倒傷及腰椎、癱瘓無法自理生活等理由，詐得理賠金2300多萬元，去年她又申請失能補助，保險公司懷疑她涉詐保，派人暗中觀察，發現她尚能以助行器行走，甚至可抬腳坐進計程車，怒控她詐欺；台北地檢署認為廖婦此舉已涉詐欺及詐欺未遂，今天將她起訴。

    檢方調查，廖婦自2016年開始，陸續向多家壽險公司買進意外險、醫療險及失能補助理賠等多種保險，之後即以在浴室意外摔倒、腰椎開刀等理由申請理賠金，5年來向多家壽險公司申請到理賠金約2300萬元。

    廖婦拿到理賠金後，一部分拿去支付住院醫療費用，剩下的則拿去買儲蓄險；去年間，她以癱瘓無法自理生活為由，申請500多萬元的失能補助理賠金，由於她申請理賠的次數太過頻繁，形同靠申請理賠金賺錢，引來壽險公司起疑，暗中派人觀察她有無涉嫌詐保。

    後來廖婦被壽險公司發現，她不僅能用助行器行走，還能不靠旁人協助，自行抬腳坐進計程車，因此拒絕理賠；廖婦不滿壽險公司否決她的理賠申請，還「惡人先告狀」，向監察院等單位投訴，指壽險公司拒絕理賠，引來壽險公司提告詐欺。

    檢方勘查廖婦的身體狀況後，認為她明知仍可自行活動，卻以癱瘓臥床為由，不實向壽險公司申請失能補助理賠金，涉嫌詐欺的事證明確。

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