老公揪人抓小王 防蚊液噴下體洩恨

賴男見到劉男與妻子的親密照片及對話，怒持防蚊液噴劉男下體。防蚊液示意圖，與本案無關。（資料照）

2021/11/09 12:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市賴姓男子與李姓女子是夫妻，李女卻由2019年離家，與劉姓男子同居，賴男遂夥同4名朋友共5人（4男1女），去年（2020年）5月於中市豐原區，將劉男強押上車，毆打逼交手機，賴男又在劉男手機內找到劉男、李女的親密照片與對話，綠帽罩頂、怒火攻心的賴男，命劉男脫褲子，持防蚊液噴灑劉男的下體，再逼簽和解書，檢警偵辦時，賴男坦承上述犯行，台中地檢署將5人依妨害自由罪起訴。

起訴書指出，40歲賴男懷疑2019年8月離家出走的李姓妻子，在外與劉男同居，事隔約10個月，去年5月底掌握劉男行蹤，遂與朋友賴姓男子（47歲）、李姓男子（23歲）、吳姓男子（25歲）與賴姓女子（23歲）合謀，將劉男帶到神岡區偏地處，質問劉男與李女的關係。

請繼續往下閱讀...

去年5月30日晚間，李男先打電話給劉男，謊稱劉男的車妨害通行，劉男移車之際，被李男強押上車，劉男抵抗時，被李男等人毆打，載到神岡偏僻處後，賴男要求劉男交出手機，在手機內果然發現劉男與李女的親密照片與對話，氣得再持熱熔膠條狂打劉男，逼劉男脫下褲子，由他持防蚊液噴劉男下體，導致劉男身體四肢多處擦挫傷、合併橫紋肌溶解症。

賴男再把劉男帶到他經營的飲料店，逼劉男簽署和解書，放棄追究民刑事責任，到了深夜10時許釋放劉男，劉男翌日（31日）就醫並報警，賴男等人於檢方偵查時坦承犯行，台中地檢署認為這5人觸犯妨害自由罪，賴男則另加一條傷害罪，今天提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法