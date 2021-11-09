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    石木欽案審結前夕…職務法庭今更換參審員重組合議庭

    監察院認定公懲會（現改制為懲戒法院）前委員長石木欽（見圖）被控與富商佳和集團負責人翁茂鍾不當往來，提出彈劾。（資料照）

    監察院認定公懲會（現改制為懲戒法院）前委員長石木欽（見圖）被控與富商佳和集團負責人翁茂鍾不當往來，提出彈劾。（資料照）

    2021/11/09 11:31

    〔記者楊國文／台北報導〕監察院認定公懲會（現改制為懲戒法院）前委員長石木欽被控與富商佳和集團負責人翁茂鍾不當往來，提出彈劾，並移送懲戒法院審理，職務法庭已訂本月19日召開言詞辯論庭，傳訊石木欽出庭，即決定宣判日，不料，該合議庭兩位參審員之一的蘇淑貞因身體健康因素，無法繼續參與審理，今確定改由參審員李英惠代理參與本案審理。

    微戒法院合議庭異動後的成員包括：審判長法官吳景源（懲戒法院法官）、陪席法官林英志（最高法院法官）、受命法官曹瑞卿（最高行政法院法官）、參審員李英惠（中央研究院分子生物研究所副研究員）、參審員柯格鐘（國立臺灣大學法律學院教授）等５人。

    此案審理也出現懲戒法院歷來罕見的聲請迴避案，源於監察院認為承審此案的第一庭合議庭審判長吳景源等5名成員執行職務顯有偏頗之虞，而聲請應全部迴避，因監察院認為，合議庭預定傳喚監察院承辦人作證，執行職務已有偏頗之虞，此外，合議庭准許石木欽委任代理人到庭，已有輕判心證。

    不過，承審迴避案的懲戒法院第三庭認為，監察院聲請承審的審判長吳景源５人全部迴避的理由，無法使人對於合議庭的公平性產生懷疑，聲請案於法不合，因此於今年8月6日裁定駁回。

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