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    驚！ 台一線潮州段砂石車攔腰撞 休旅車甩飛180度再撞分隔島

    車門遭撞擊變形，由消防員用破壞器材才搶救出休旅車的駕駛。（警方、消防局提供，本報合成）

    車門遭撞擊變形，由消防員用破壞器材才搶救出休旅車的駕駛。（警方、消防局提供，本報合成）

    2021/11/08 17:23

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮四維路及台1線路口，今天下午2時許發生1起怵目驚心的車禍，1輛沿四維路由東往西行駛的黑色休旅車行經該路口時，遭1輛沿台1線由南往北行駛的大貨車攔腰撞上，巨大撞擊力讓黑色休旅車甩飛180度，直到撞擊到台1線上的分隔島這才停下，車門遭撞擊變形，由消防員用破壞器材才搶救出休旅車的駕駛。

    這起事故發生在今天下午2點12分左右，消防局獲報，派遣潮州分隊3車7人前往，並發現休旅車駕駛受困，該名駕駛有頭部外傷，但仍清醒，利用器材將患者救出送往潮州安泰醫院就醫。

    警方表示，休旅車的56歲吳姓女駕駛，當時沿潮州鎮四維路行經台1線，與31歲潘男駕駛砂石車的發生擦撞事故，吳女送醫治療，酒測值抽血檢測中，另外潘男酒測值為0。

    由於砂石車體積大，且攔腰撞上休旅車左側，巨大撞擊力讓休旅車當場甩飛掉頭180度，直到再碰撞到台1線分隔島後才停止，警方指出，目前有關該路口事發當時的紅綠燈號誌狀況，警正在調閱監視器及相關事證釐清肇事責任，呼籲用路人行經路口應遵守交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。

    黑色休旅車遭砂石車攔腰撞上，整個飛轉180度並撞上分隔島才停止，車體嚴重扭曲變形。（消防局提供）

    黑色休旅車遭砂石車攔腰撞上，整個飛轉180度並撞上分隔島才停止，車體嚴重扭曲變形。（消防局提供）

    潮州四維路、台一線路口今天發生嚴重車禍。（警方提供）

    潮州四維路、台一線路口今天發生嚴重車禍。（警方提供）

    黑色休旅車遭砂石車攔腰撞上，整個飛轉180度並撞上分隔島才停止，車體嚴重扭曲變形。（警方提供）

    黑色休旅車遭砂石車攔腰撞上，整個飛轉180度並撞上分隔島才停止，車體嚴重扭曲變形。（警方提供）

    休旅車車體嚴重扭曲變形，救護人員動用破壞器材才助駕駛脫困。（消防局提供）

    休旅車車體嚴重扭曲變形，救護人員動用破壞器材才助駕駛脫困。（消防局提供）

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