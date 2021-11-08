老婦開電輔車到東港參拜 往返近20公里深夜沒電卡車站

警方徒手將江婦與電輔車推回崁頂分駐所。（警方提供）

2021/11/08 16:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家民俗東港迎王雖然已落幕，但萬眾一心的民俗活動熱潮仍未退，就有1名住在高雄鳳山的76歲江姓老婦在迎王後前來朝聖，但騎行電動輔助車的她，卻因沒電深夜竟卡在崁頂火車站不知如何是好，還好警方經過眼尖，急忙徒步將江婦推回警所，並聯繫家人，再將江婦送到潮州站搭車，結束這場沒電驚魂。

「已再充了兩個小時結果還不夠！」，江婦高估電動輔助車電力的行為，令救援的警方聽完仍是捏了一把冷汗，原來江婦回程時，因為電力不足加上人生地不熟，反而跑到更遠但班次更少的崁頂站，且因崁頂站為無人站，也無站務人員可以協助江婦再充電或是推上月台，導致江婦就在火車站的無障礙斜坡前，枯等了整個晚上。

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江婦向警方說，東港迎王結束後，她以往都會自行回東港東隆宮拜拜，在出發前也有告知女兒，今年從南州下車後，就開著電動輔助車到東港，拜完溫王爺後，在回程前有在東隆宮將車子多充電了兩個小時，但剛回到崁頂時，就發現電力已接近告罄，可能無法到距離東隆宮8公里的南州火車站甚至大站潮州火車站。

不過，人生地不熟的江婦卻選了比南州站還遠的崁頂站，她說，當時以為崁頂站比較近，雖然火車站班次比較少，想碰碰運氣直接到崁頂車站，看看有沒有車回高雄鳳山再充電，但到了崁頂火車站時，電動輔助車的電瓶電量已耗盡，連火車站的無障礙斜坡都上不去，只好待在火車站旁邊，沿路又無認識的人，根本不敢求助。

所幸，警方夜間巡邏時正要經過崁頂火車站，江婦見連忙招手，請警方協助，員警上前關懷，這才解了江婦之危，警方指出，當時時間已很晚，連南州及崁頂火車站都已沒有可回高雄的班次停靠，員警先將電動輔助車推回分駐所充電，並給予熱食，於充電後，還找來小貨車將電動輔助車載至潮州火車站，並請站務人員協助江婦回高雄，心急如焚的家屬非常感謝警員的善心及熱心協助，直向警方稱謝。

警方徒手將江婦與電輔車推回崁頂分駐所。（警方提供）

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