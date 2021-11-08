斥被告「謊話連篇」、辱律師「自目」 女檢判罰月薪10個月

北地檢署檢察官顏汝羽。（取自東海大學法律學院網頁）

2021/11/08 15:59

〔記者楊國文／台北報導〕新北地檢署檢察官顏汝羽，開庭痛斥被告「謊話連篇」，並以不正訊問方式逼迫被告認罪，甚至在檢察官論壇罵律師「白目」，法務部檢察官評鑑委員會認定她有不正訊問、未謹言慎行等違失，決議送懲戒法院審理，並建請最輕的申誡處分，懲戒法院今依法官法規定，判決顏汝羽罰款，數額是現職月俸給總額10個月。法務部、顏汝羽都可上訴。

懲戒法院審理指出，顏汝羽檢察官因疾惡如仇的個性，雖然時常無法公允執法、處事欠缺智慧，卻也勇於任事、坦白認錯，如向當事人律師道歉，再審酌她仍在候補檢察官階段，偵查實務經驗尚有不足，以致有相關違失，應以罰款現職月俸給總額10個月為適當，應可對她產生相當程度的警惕效果，並符合責罰相當及懲戒目的。

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檢評會函送的議決書指出，顏汝羽2018年9月間偵辦一起竊盜案，被告辯稱在警局內遭到警察圍住，要求認罪，顏汝羽除了說「我從剛剛就覺得你謊話連篇」，還嗆要被告轉證人，指認警察瀆職，若查無瀆職，將辦他偽證與誣告等罪，乃藉此迫使被告認罪，涉不正訊問。

2018年10月29日，顏汝羽偵辦過失傷害案件，被告聲請將車禍鑑定書送覆議，並解釋因為警察告知案件進入偵查程序，不能以個人名義提出申請，需透過檢察機關才行。顏汝羽表示，該員警提供錯誤資訊，涉犯瀆職罪，要被告具結指認，若查無實據，將辦他偽證等罪，試圖逼迫被告認罪及撤回覆議聲請。

2020年4月1日，顏汝羽登入檢察官論壇，點名一位律師「編劇本給當事人，並且會教他們說詞及排演，但實際效果不一定。只是這種事情如此明目張膽寫在FB 上…看是哪位先進負責的案件，希望不會被騙」、「唉，某律師白目到在開完偵查庭後，跑去跟擔任法官的朋友抱怨，並將抱怨全文貼在臉書，而其擔任法官的朋友還在其下留言附和，就不要怪他人不客氣囉…」，並檢附該律師的個人臉書截圖，顏以此方式公開批判對方，有損律師名聲及檢察官職位尊嚴。

另外，顏汝羽偵辦一件傷害及妨害自由案，不滿律師遲到、影響開庭進度，竟在發函給律師及當事人，直指律師遲到，欠缺對偵查庭尊重，並檢附律師法及律師倫理規範。顏的行為破壞當事人對律師的信任，有損檢察官職位榮譽及尊嚴。

檢評會認定顏汝羽涉不正訊問及未謹言慎行，違反辦案程序規定及檢察官倫理規範，情節重大，但考量顏汝羽資歷尚淺，執行檢察官職務經驗尚有不足，且事後已有反省改進之意，建議依法官法予以最輕的「申誡」處分。

此案由懲戒法院第四庭合議庭審判長吳景源、受命法官林孟皇、陪席法官王俊雄，參審員為台大法律系教授林明昕、國立暨南大學教授王珮玲等5人審理，今下午3時判決顏汝羽罰款現職月俸給總額10個月。

至於今年1月間，顏汝羽在法庭上遭被告辱罵，轉而質疑法官未積極處理，當庭譏法官「我會選在你的法庭上暈倒因為我開這一庭真的很累，身心受到嚴重壓迫，每次看到你的開庭通知，我就很害怕」等話，而被新北地院認定脫序，函請新北地檢署處置一事，因已送到檢察官人事審議委員會審議，並非檢評會函送的違失範圍，不在今天懲戒法院懲戒內容內。

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