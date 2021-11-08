枋寮通訊行遭蛋洗 街坊疑因「過度關心公共事務」

枋寮通訊行遭無端遭蛋洗。（記者蔡宗憲翻攝）

2021/11/08 14:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年長期關心地方環保污染及公共事務的枋寮鄉民張仁吉，7日下午經營的通訊行，突遭2名頭戴帽子、口罩身穿黑衣的男子丟擲3個雞蛋，其中一人還刻意錄下過程，枋寮警方據報後，今已經掌握特定人士，張仁吉則強調完全不認識涉嫌人，但周邊街坊則懷疑，事件恐怕與他「過度關心公共事務」引發特定人士不滿有關。

這起事件過程發生相當快，7日下午5時15分許，從監視器畫面中，看到2名黑衣戴口罩帽子的男子，先前往觀察通訊行周邊地形，一人突然猛力丟擲雞蛋，另一人在旁疑似用手機錄影過程，犯案後隨即逃離現場，沒留下訊息，事前事後也沒有傳達任何要求。

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「根本沒有任何財務糾紛或與人結怨！」張仁吉無奈表示，事發當時人在店裡，只聽到兩聲敲擊聲，出來查看就發現，店面玻璃門被砸3顆雞蛋，警告意味相當濃厚，但從警方提供的涉嫌人中，不是枋寮地區人士，完全不認識對方是誰，更不會接受恐嚇，雖然有街坊認為是「過度關心公共事務」，但台灣是民主社會，他不願往那個方向去想。

張仁吉指出，這樣的行為一定會付出代價也會求償，更強調不會姑息這樣的行為，「絕對把你抓起來，還要問個清楚是誰要你那麼做的，以及為什麼要那麼做」，但也大嘆，這種行為挑戰國家的「社會安全網」，身為普通百姓沒有權勢，如何能夠如何安身立命。

枋寮警方表示，警方調閱監視器後已掌握嫌疑人車輛，張姓被害人表示不認識嫌疑人，但將對此提出告訴，警方將儘速將犯嫌查緝到案，釐清犯案動機。

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