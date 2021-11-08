養猛犬未拴咬傷路過幼童 2飼主皆吃官司

毛小孩若在門外活動一定要拴好或戴上口罩，南投縣有台灣犬和疑似比特犬飼主，因愛犬咬傷幼童，分別被南投地院和南投地檢署，各依過失傷害罪名判拘役和起訴。（記者陳鳳麗攝）

2021/11/08 14:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕養狗的民眾要把狗兒拴好，否則主人會吃上官司！南投縣各有養兇猛台灣犬和疑似比特犬的民眾，讓狗兒在門口活動，未拴繩未戴口罩，剛好都有4、5歲糼童由父親和阿嬤帶著行經，狗兒攻擊幼童，致兩人大腿、頭部等部位被咬傷，被疑似比特犬咬傷頭皮的幼童還感染蜂窩組織炎，飼養台灣犬的王姓男子，被依過失傷害罪名判處拘役50日，得易科金；而飼養疑似比特犬的潘姓男子，則也被依過失傷害罪名起訴，該案正在法院審理中。

這兩起兇猛家犬咬傷幼童案的主人都是6旬男子，飼養台灣犬的王姓男子去年12月中旬下午近5點，讓愛犬自由地走出房子並跑到屋外馬路上遊盪，正好有5歲男童跟阿嬤行經，台灣犬即撲向男童攻擊，因該隻狗兒並未戴口罩，因此用力吠叫和嚙咬，男童的大腿被咬傷，且因跌倒腿和頭部也有擦挫傷。

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另外由潘姓男子飼養的大型狗，外型很像比特犬，去年9月中旬晚間8點許，趴在潘男住家前的公共區域，見4、5歲男童跟著家人行經，同樣撲向幼童吠咬，男童頭皮有多處傷口並感染蜂窩組織炎。

檢察官在起訴書中表示，潘姓男子辯稱，當時就有跟男童的家人提醒，不要接近這隻狗，而狗會吠咬幼童，是因當時正好有一部車開大燈接近狗兒，導致其受驚嚇才會抓傷小男童。

由於該隻狗外型很像兇猛、攻擊性高的比特犬，承辦該案的南投地檢署檢察官，曾將照片寄給農業單位鑑定，鑑定單位表示從照片看很像比特犬。

飼養台灣犬的王姓男子，坦承愛犬咬傷幼童，而當時狗兒未拴繩鍊也未戴口罩，且他也不在場，南投地院法官依過失傷害罪名判拘役50日，若易科罰金，折合新台幣5萬元。

潘姓男子飼養疑似比特犬咬傷幼童案，則南投地檢署檢察官已起訴，由南投地院法官審理中。

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