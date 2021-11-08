自以為幽默取名「迷客夏」 毒咖啡外送平台被抄「團滅」

著灰色連帽T恤的主嫌陳啟德與團夥共8人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2021/11/08 12:53

〔記者徐聖倫／新北報導〕毒品外送平台被抄「團滅」！21歲男子陳啟德利用通信軟體WeChat經營毒咖啡外送平台，由於同為「飲料」，陳嫌還自以為有創意將用戶暱稱改成知名飲料連鎖店「迷客夏」，依照顧客需求提供外送服務。警方經蒐證，日前將陳嫌與其販毒集團成員共8人逮捕到案，並搜出大量毒咖啡包、K他命，訊後依法送辦。

警方長期溯源，調查出陳嫌在雙北市四處販毒，打著貼心外送到府的服務內容，橫行雙北2年有餘，在不少網路平台以「支援飲料」的暗語打廣告，加了WeChat後，依照買家需求派遣「小蜜蜂」送貨到府。

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而陳嫌在毒品圈服務到位，拓展事業版圖迅速，一度擴張到基隆、桃園等地，警方透過數月蒐證，終於準備好齊全事證，日前兵分多路至新店區逮人。警方順利在新店逮到包括陳嫌在內的8人，並在這8人住處一共搜出K他命219公克、毒品咖啡包232公克、手機18支、存摺2本，以及不法所得44萬元。

警方表示，陳嫌與團夥們均住在新店區，多為鄰居或幼時玩伴，據悉也都有竹聯幫背景，陳嫌的團隊分工明確，包含毒品進貨、通信軟體接客、帳務、出貨等，速度快又明確，可說是將如此精良的實力用在錯的途徑，非常可惜。

偵訊時，陳嫌與團夥們見事證如此明確，因此百口莫辯，承認確有販毒之實，至於毒品來源陳嫌等人仍支吾其詞不願交代，警方對此將持續溯源上游，除惡務盡。訊後，警方依毒品罪嫌，將陳嫌等8人移送法辦。

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警方在陳嫌與團夥們家中一共搜出不法所得約44萬元。（記者徐聖倫翻攝）

警方在陳嫌家中搜出毒咖啡包、K他命等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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