瑠公圳古厝迫遷案定讞 屋主提告請求撤銷賣地處分

賴碧珍今赴北高行遞狀，請求撤銷賣地處分。（台灣人權促進會提供）

2021/11/08 12:32

〔記者溫于德／台北報導〕新北市新店區的瑠公圳古厝迫遷案已三審定讞，台北地院今年4月26日派員進行強制拆屋前的丈量時，當事人賴碧珍到場要求北院正視居住正義、暫緩拆除，並於今日赴台北高等行政法院提告，請求撤銷賣地處分。

這棟古厝坐落在新店區北宜段上，共3個地號，一旁是瑠公圳水道，賴碧珍與外婆陳罔市一家四代居住在此70多年。

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賴碧珍的委任律師黃昱中指出，根據監察院調查報告，2011年、2012年間瑠公圳水利會處分賴女老宅有誤，水利會長期以來未妥善處理遭占用土地，也未依規範收回處理，同時未依規定將占用土地出租給占用人，或給予占用人優先購買權。

賴碧珍表示老宅是她一家四代的住所，也是她住了將近一甲子的家，「水利會不可能不知道我們家的存在」，水利會還曾於2010年邀請外婆以世居耆老身分拍攝影片，見證瑠公圳興衰，未料，2011年就在未通知情況下，將老宅座落的土地分割成數個小地號、當作無人居住的「狹小空地」逕予標售、讓售。

賴碧珍強調，建商取得土地後，立即取提起民事訴訟，要求世居於此的她們拆屋「還」地。她認為，水利會當年違法處分土地，直接導致她多年來面對訴訟逼遷，時至今日更擔憂若房屋遭拆除未來將何去何從，因此「錯誤的事情應從源頭矯正」，希望法院能還她一個公道。

台灣人權促進會則希望北院考量當事人居住需求，以及今日最新提告的行政爭訟，暫緩民事執行，不要粗暴地以所有權為衡量居住權的唯一標準，以免當事人將遭迫遷而流離失所，同時盼北高行參考監察院調查報告結論，以裁判斧正機關錯誤，讓世居於公有地上的賴碧珍能依法承租或優先購買土地，避免強迫驅逐並保障居住權。

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