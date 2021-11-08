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    高雄大樓、夜店聯合稽查 4顧客違反防疫遭舉發

    市府昨晚到自強三路夜店執行聯合稽查。（讀者提供）

    市府昨晚到自強三路夜店執行聯合稽查。（讀者提供）

    2021/11/08 12:15

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄城中城大火奪走46條人命，為杜絕大樓內隱藏的治安死角，苓雅警分局結合市府工務、消防對新光路諾貝爾大廈、自強三路夜店Lamp執行聯合稽查，發現大樓頂樓安全門增加門鎖、樓梯間安全門無法開啟等缺失，夜店也有4項公安缺失，另有4名顧客違反防疫規定，最重可開罰1萬5000元。

    苓雅警分局昨天規劃2場專案勤務，結合市府工務、消防、衛生局對新光路諾貝爾大廈、自強三路夜店Lamp實施公安、消防、治安、防疫聯合稽查。昨下午2時至6時，分4組同步稽查諾貝爾大廈，工務局並開立安全檢查報告書1張（4棟共寫1張），違規項目有各樓層共同走廊堆放鞋櫃雜物、頂樓安全門增加門鎖、樓梯間安全門無法開啟、住戶擅自設隔閘等缺失項目。

    晚間10時至12時，由警察局長黃明昭率隊到夜店聯合稽查，並由衛生局舉發顧客3名進場未依規定應施打第一劑疫苗、另1名顧客依規定施打疫苗但未滿14天，合計開立舉發通知單4張，各裁罰3000元至1萬5000元。另工務局對現場隔間、防火區別、1樓樓梯木門拆除、1樓後側樓梯應恢復，檢查報告單共列4項缺失。

    黃明昭表示，老舊複雜或無人管理、無管委會的大樓潛藏居住安全問題，更可能成為易藏身犯罪之處所。期望針對大樓的治安、公安和消防進行全面體檢，減少對治安和秩序的威脅，提供市民完善的居住環境。

    警察局長黃明昭（右2）昨晚率隊執行夜店聯合稽查。（讀者提供）

    警察局長黃明昭（右2）昨晚率隊執行夜店聯合稽查。（讀者提供）

    市府執行大樓公安、消防聯合稽查。（圖讀者提供）

    市府執行大樓公安、消防聯合稽查。（圖讀者提供）

    苓雅警分局結合市府工務、消防到新光路諾貝爾大廈執行聯合稽查。（讀者提供）

    苓雅警分局結合市府工務、消防到新光路諾貝爾大廈執行聯合稽查。（讀者提供）

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