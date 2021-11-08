不滿利息調高1倍 推女債主撞茶几釀死判8年定讞

黃男不滿女債主調高利息，推對方背部一把釀死，一、二審均依傷害致死罪判黃8年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2021/11/08 11:04

〔記者溫于德／台北報導〕男子黃志富向經營地下錢莊的鄭女借款20萬，鄭去年想把月息翻倍漲為2萬元，引發黃不滿，推鄭背部一把，鄭頭部撞擊茶几死亡，黃見狀擔心事跡敗露，將現場營造成瓦斯漏氣意外死亡假象。一、二審均依傷害致死罪判黃8年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃、鄭是麻將牌友，相識多年，黃前年向鄭借款20萬元，原約定每月利息1萬元，去年4月6日，鄭找黃到住家告知調漲利息到2萬元，黃一時氣憤，推鄭的背後，導致鄭跌倒時頭部撞上小茶几桌緣，造成輕微腦震盪，出現嘔吐、食物反溢，最終呼吸道嘔吐物哽塞，窒息死亡。

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黃見狀，將鄭拖往廚房水槽，將上半身固定在水槽內部後，開啟瓦斯爐，營造瓦斯漏氣意外死亡假象，落跑前還拿走鄭裝有3萬多元現金隨身包與金色手錶；鄭的同居人返家後趕緊報警。去年4月19日，警方在新北市新店碧潭西岸天鵝船停泊處逮捕黃，同時發現他隨身攜帶遺書筆記本。

黃否認殺人，辯稱鄭撂話：「交情歸交情，錢歸錢，他算我很便宜了，已經2年了這樣很不划算」，使他一時氣憤推鄭一下，未料鄭會撞到茶几，另從鄭身上拿走的財物都沒動用。

新北地院一審認為，黃在案發後先製造意外死亡想卸責，並取走贓物逃亡，但又受不了內心自責，隨身攜寫有「錯事已造成，對不起大家」的遺書帶欲尋短，也將贓物放在住處不敢使用，可見黃內心矛盾與混亂，足以推知黃犯案時並無認知會釀人命，可見無殺人故意，以傷害致死罪判刑。

但黃猶認量刑過重，檢察官也指他具殺人故意，均提起上訴。高等法院二審審酌地院量刑並無不當，且檢察官無法證明黃具殺人故意或不確定故意，維持地院判決。最高法院駁回上訴定讞。

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