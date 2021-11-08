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    遠距打卡變曠職 電子大廠副理解僱定讞

    示意圖

    示意圖

    2021/11/08 07:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕群創光電公司路竹廠杜姓技術副理，利用筆電遠端連線程式，進入公司內網上下班「打卡」，被公司發現解僱後打官司翻案，高雄高分院認定他出勤異常達36次，屬「情節重大」違規，判決公司勝訴後，杜放棄上訴而告定讞。

    杜姓副理指出，服務年資迄今已逾20年，期間克盡職守，無任何違規記過情事，貢獻深獲肯定，乃升等至現今南部廠區路竹廠技術副理主管職位，每月薪水10萬7千元。

    不料，公司於2020年4月17日，竟以他偽造到離廠打卡記錄，不當受領薪資，曠職行為構成重大違紀事項，將他違法解僱，因而打官司確認僱傭關係存在，及給付薪資、勞工退休金等。

    群創公司表示，杜在2019年5月至隔年4月間，雖有網頁到離廠打卡記錄，但檢視其打卡方式，發現他僅藉由筆電安裝的Citrix遠端連線程式，連接公司內部網域後，進行到廠、離廠打卡，共有29次週一全天未實際出勤，及7日早退違規，合計36次出勤異常，並在公司進行訪談查證時，杜仍不斷說謊，違反勞基法「情節重大」事由，因而予以解僱。

    高雄高分院合議庭發現杜男整天曠職29次均在週一，7次早退則在週一及週五，足見他大多挑在週六、日休假前後，達到延長個人休假目的，再加上公司調查時，杜猶編造藉口搪塞，因此判決他敗訴，維持原審見解。

    不過，由於杜收到判決書後，並未在期限內上訴最高法院因而定讞。

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